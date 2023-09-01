В Бурятии вырос спрос на специалистов со знанием английского, русского и биологии

Больше всего они востребованы в IT-компаниях, торговле и медицине



С начала года на сайте hh.ru в Бурятии разместили более 450 вакансий, где одно из главных требований к соискателям – знание некоторых школьных предметов. В основном это английский язык (41% всех предложений). Чаще всего умение разговаривать на нём необходимо для работы в IT-компаниях (19,5%), в сфере услуг для бизнеса (8,7%) и финансов (7,1%).



Первые две отрасли нуждаются и в тех, кто хорошо знает русский (12,5% и 6,3% соответственно). Немаловажно это и для представителей розничной торговли (7,3%). На третьем месте – биология, которая важна в первую очередь медикам (9,9%), а также профильным учителям и педагогам (6,6%).



Ещё 10% вакансий предназначены для кандидатов, изучавших математику, причём сильнее остальных интерес к ним ожидаемо проявляют IT-компании (19% вакансий). Такие специалисты также востребованы в образовательных учреждениях (14,8%) и финансовых организациях (7,4%).



В 9% вакансий упоминается знание химии. Его ценят во многих сферах, включая услуги для бизнеса (19,3%), химическое производство и медицину (по 6,5%), нефтегазовую отрасль (3,5%) и приборостроение (2,6%). Ну а владение физикой играет определяющую роль при трудоустройстве в компании из сферы информационных технологий (13,6%) и образовательные учреждения (13,1%).