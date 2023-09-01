Мероприятие пройдёт на следующей неделе
6 сентября в Железнодорожном районе Улан-Удэ состоится открытие бульвара «Сиреневый». Начало мероприятия в 14:00, сообщает городской культурный центр.
Для горожан выступят муниципальный концертный духовой оркестр, солист центра культуры и досуга г. Улан-Удэ Сергей Плотников, театр современного танца «Угол зрения», заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Панков.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ откроют бульвар «Сиреневый»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие пройдёт на следующей неделе
Он пройдёт в местности Баруун hундэтэ
Участникам предлагается записать ролики продолжительностью до 90 секунд
Завершается проект «Краски лета»
Победителем стала команда «Стеколка»
Заявки принимаются до 10 сентября
Он состоится завтра, с 10:00 до 17:00
Акция прошла в Кабанском районе республики
Для уличных художников создали места для самовыражения
Бурятия расширит сотрудничество со Внутренней Монголией
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Именинница – уроженка улуса Усть-Орот
Её могут установить на новом месте
В республике отчитались о проектах для ребят, проводивших каникулы дома
Он состоится в Сербии в этом месяце