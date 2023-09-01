В Улан-Удэ проведут пленэр в технике коллажа

Завершается проект «Краски лета»



2 сентября в столице Бурятии состоится завершающий пленэр в рамках проекта «Краски лета: Пленэры в парках города Улан-Удэ». На этот раз участники попробуют себя в технике коллажа.



Мероприятие состоится в парке «Юбилейный». Начало в 12:00. Пленэр проведут для участников от 14 лет и старше. Количество мест ограничено.



Как сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ, участие бесплатное. Все материалы предоставляются.



Возрастное ограничение: 12+.

