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В Улан-Удэ проведут пленэр в технике коллажа

В Улан-Удэ проведут пленэр в технике коллажа
Общество,  Фото:pixabay.com
Завершается проект «Краски лета»

2 сентября в столице Бурятии состоится завершающий пленэр в рамках проекта «Краски лета: Пленэры в парках города Улан-Удэ». На этот раз участники попробуют себя в технике коллажа.

Мероприятие состоится в парке «Юбилейный». Начало в 12:00. Пленэр проведут для участников от 14 лет и старше. Количество мест ограничено.

Как сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ, участие бесплатное. Все материалы предоставляются.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия парки отдыха пленэр Улан-Удэ

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