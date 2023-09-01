Завершается проект «Краски лета»
2 сентября в столице Бурятии состоится завершающий пленэр в рамках проекта «Краски лета: Пленэры в парках города Улан-Удэ». На этот раз участники попробуют себя в технике коллажа.
Мероприятие состоится в парке «Юбилейный». Начало в 12:00. Пленэр проведут для участников от 14 лет и старше. Количество мест ограничено.
Как сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ, участие бесплатное. Все материалы предоставляются.
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ проведут пленэр в технике коллажа
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