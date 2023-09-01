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На Байкале в Бурятии пройдёт финал Кубка России по 3D стрельбе из лука

На Байкале в Бурятии пройдёт финал Кубка России по 3D стрельбе из лука
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для проведения турнира выбрали Максимиху

В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии с 7 по 11 сентября состоится финал Кубка России по 3D стрельбе из лука.

- Место проведения соревнований было выбрано не случайно. Ведь этот вид спортивной дисциплины представляет собой стрельбу с неизвестных дистанций по неподвижным объёмным мишеням, расположенных в лесу и на пересечённой местности. Условия, максимально приближенные к охотничьим, мы постарались создать в Максимихе, - сообщили в минспорте Бурятии.

Название этого вида спорта происходит от трёхмерных мишеней животных, которые расположены на каждом рубеже стрельбы. 3D стрельба из лука является официально признанной дисциплиной международной ассоциацией лучного спорта World Archery.

На предстоящих состязаниях команда Бурятии будет представлена 25 спортсменами, в их числе Бальжинима Цыремпилов и Олег Цыбикжапов.

В финале Кубка России по 3D стрельбе из лука примет участие порядка 150 спортсменов со всей страны.

Программа соревнований:

8 сентября
10:00 - 10:30 – торжественное открытие соревнований;
10:30 - 14:00 – 1-й квалификационный круг;
15:30 - 19:00 – командные соревнования.

9 сентября
09:30 - 13:30 – 2-й квалификационный круг
14:30 - 18:30 – финал (круговые встречи каждый с каждым).

10 сентября
09:30 - 14:30 – финалы;
16:00 – награждение, официальное закрытие соревнований.


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спорт стрельба из лука Кубок России

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