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В России заработал онлайн-навигатор по научным специальностям

В России заработал онлайн-навигатор по научным специальностям
Общество, 
В нём можно найти информацию о специальностях и направлениях подготовки от 500 вузов страны

В России начал работу специальный онлайн-сервис – навигатор по научным специальностям. Навигатор поможет молодым людям, которые только определяют своё будущее, узнать о научных специализациях. Здесь можно найти информацию о направлениях подготовки и специальностях бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры около 500 вузов по всей стране.

Навигатор запущен на сайте Десятилетия науки и технологий наука.рф.

На сайте все научные специальности разделены на восемь областей знаний: «Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Образование и педагогические науки», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе» и «Искусство и культура».

Потом после выбора специальности будущий студент кликает на нужный регион, и ему выходит список вузов. 
вузы абитуриенты

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