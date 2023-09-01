В России заработал онлайн-навигатор по научным специальностям

В нём можно найти информацию о специальностях и направлениях подготовки от 500 вузов страны



В России начал работу специальный онлайн-сервис – навигатор по научным специальностям. Навигатор поможет молодым людям, которые только определяют своё будущее, узнать о научных специализациях. Здесь можно найти информацию о направлениях подготовки и специальностях бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры около 500 вузов по всей стране.



Навигатор запущен на сайте Десятилетия науки и технологий наука.рф.



На сайте все научные специальности разделены на восемь областей знаний: «Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Образование и педагогические науки», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе» и «Искусство и культура».



Потом после выбора специальности будущий студент кликает на нужный регион, и ему выходит список вузов.

