Приграничный район Бурятии обрастает мусором

В приграничном Кяхтинском районе Бурятии усугубляется ситуация с мусором. Жители посёлка Хоронхой и районного центра – Кяхты – сообщили представителям регионального отделения Народного фронта, что горы отходов валяются прямо возле контейнерных площадок.
Их не убирают неделями. Люди обеспокоены бесхозяйственностью местных служб, заявили общественники в своём официальном telegram-канале.
Об антисанитарии, воцарившейся в купеческом городе, «фронтовики» рассказывали ещё минувшей весной. Они заявили: хоть ТКО в Кяхте и вывозят своевременно, сами мусорные площадки находятся в безобразном состоянии – они буквально утопали в отходах.
- В итоге – горы мусора и пасущийся рядом скот. Коровы довольны, – констатировали тогда активисты Народного фронта.
Двумя месяцами ранее, в январе, общественники опубликовали в Telegram видео, сделанное в Кяхте. На камеру запечатлели чьих-то коров. Бурёнки поглощали лежащие у мусорных баков объедки, которые привлекли заодно и безнадзорных собак.
- Коротко о том, как обстоят дела сразу с двумя проблемами в Кяхте. Бродячий без присмотра скот и несвоевременный вывоз мусора, – отметили активисты.
Жалобы в адрес местной администрации оказались безрезультатными. Однако после огласки в СМИ и соцсетях этой ситуацией заинтересовались контрольно-надзорные органы, в частности – районная прокуратура. В итоге мэр города и управляющая компания «Комфорт», не уследившие за порядком, получили представление. Их обязали навести чистоту, убрать мусор и следить, чтобы больше он возле баков не появлялся. Но воз и ныне там.
- Коротко о том, как обстоят дела сразу с двумя проблемами в Кяхте. Бродячий без присмотра скот и несвоевременный вывоз мусора, – отметили активисты.
Жалобы в адрес местной администрации оказались безрезультатными. Однако после огласки в СМИ и соцсетях этой ситуацией заинтересовались контрольно-надзорные органы, в частности – районная прокуратура. В итоге мэр города и управляющая компания «Комфорт», не уследившие за порядком, получили представление. Их обязали навести чистоту, убрать мусор и следить, чтобы больше он возле баков не появлялся. Но воз и ныне там.