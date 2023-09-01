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Приграничный район Бурятии обрастает мусором

Приграничный район Бурятии обрастает мусором
Общество,  Фото:предоставлено ОНФ
Местные жители заявили, что его не убирают неделями

В приграничном Кяхтинском районе Бурятии усугубляется ситуация с мусором. Жители посёлка Хоронхой и районного центра – Кяхты –  сообщили представителям регионального отделения Народного фронта, что горы отходов валяются прямо возле контейнерных площадок.

Их не убирают неделями. Люди обеспокоены бесхозяйственностью местных служб, заявили общественники в своём официальном telegram-канале.

 
Об антисанитарии, воцарившейся в купеческом городе, «фронтовики» рассказывали ещё минувшей весной. Они заявили: хоть ТКО в Кяхте и вывозят своевременно, сами мусорные площадки находятся в безобразном состоянии – они буквально утопали в отходах.

- В итоге – горы мусора и пасущийся рядом скот. Коровы довольны, – констатировали тогда активисты Народного фронта.

Двумя месяцами ранее, в январе, общественники опубликовали в Telegram видео, сделанное в Кяхте. На камеру запечатлели чьих-то коров. Бурёнки поглощали лежащие у мусорных баков объедки, которые привлекли заодно и безнадзорных собак.

- Коротко о том, как обстоят дела сразу с двумя проблемами в Кяхте. Бродячий без присмотра скот и несвоевременный вывоз мусора, – отметили активисты.

Жалобы в адрес местной администрации оказались безрезультатными. Однако после огласки в СМИ и соцсетях этой ситуацией заинтересовались контрольно-надзорные органы, в частности – районная прокуратура. В итоге мэр города и управляющая компания «Комфорт», не уследившие за порядком, получили представление. Их обязали навести чистоту, убрать мусор и следить, чтобы больше он возле баков не появлялся. Но воз и ныне там.
мусор ОНФ

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