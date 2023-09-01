Приграничный район Бурятии обрастает мусором

В приграничном Кяхтинском районе Бурятии усугубляется ситуация с мусором. Жители посёлка Хоронхой и районного центра – Кяхты – сообщили представителям регионального отделения Народного фронта, что горы отходов валяются прямо возле контейнерных площадок.Их не убирают неделями. Люди обеспокоены бесхозяйственностью местных служб, заявили общественники в своём официальном telegram-канале.

Читают сейчас