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В Бурятии по решению суда приведут в порядок дорогу – «стиральную доску»

В Бурятии по решению суда приведут в порядок дорогу – «стиральную доску»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иск подала прокуратура

В Бурятии прокурор Заиграевского района обратился в суд с иском к районной администрации о возложении обязанности привести в соответствие с ГОСТ автомобильную дорогу Старая Брянь –Шабур. Речь идёт об участке с 0 по 19 км.

Как выяснила прокурорская проверка, на протяжении всей дороги имеются выбоины, гребёнка и камни. Такое состояние дорожного покрытия не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

- Суд пришёл к выводу, что имеются законные основания для удовлетворения требований прокурора района, - сообщает пресс-служба Заиграевского районного суда.

Решение в законную силу пока не вступило.

суд дороги

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