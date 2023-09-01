В Бурятии рассказали о летнем отдыхе детей

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В республике отчитались о проектах для ребят, проводивших каникулы дома



31 августа в городе Улан-Удэ прошло заседание комиссии при правительстве Бурятии по организации летнего отдыха юных жителей республики под председательством заместителя председателя правительства региона – министра здравоохранения РБ Евгении Лудуповой.



На заседании доложили о проектах, направленных на организацию досуга детей, не задействованных в летней оздоровительной кампании.



- Первым нашим проектом стал «Домашний лагерь детства». Проект представляет собой чек-лист совместных дел родителей и детей на лето. Родитель или ребёнок переходит по нашей ссылке и оставляет заявку, после чего на указанную почту или аккаунт в социальных сетях приходит список дел. Всего охват по данному проекту составил 2099 семей. Следующим нашим проектом стал «Первый во дворе». Проект предполагает обучение, знакомство, организацию соревнований для детей по дворовым играм. После начала реализации проекта, наши специалисты решили работать чуть шире и начали организовывать не только дворовые игры, но и мастер-классы, летние кинотеатры, «Весёлые старты». Всего было проведено около 150 мероприятий с общим охватом чуть более 3000 человек - 3019. Также в течение лета нами была разработана развлекательно-интеллектуальная игра в формате «Квиз-плиз», посвящённая 100-летию Республики Бурятия. Данная игра также проводилась в районах республики с общим охватом 545 человек, - рассказал Баир Шобоев, председатель РО ООГДДМ «Движение первых» Республики Бурятия.



В течение всего года, в том числе и в летний период работает проект «Классные встречи» (6+). Данный проект представляет с собой встречу детей и интересного для них человека-профессионала в какой-либо области. За летний период прошло 26 классных встреч с охватом 1647 человек.



С 1 августа стартовал проект «Герои первых» (6+). Проект представляет собой военно-патриотическое реалити-шоу среди учащихся школ и СПО. В рамках первого отборочного тура участникам необходимо было выполнить 3 задания:

1. Снять видеовизитку «Я и моя малая Родина»

2. Организовать добровольческую акцию

3. Провести «Урок мужества»

В рамках второго отборочного этапа участникам необходимо было взять интервью «Дети ВОВ».



Также в течение всего лета реализуется проект «Книга другу» (0+) в рамках, которого организован сбор книг для формирования библиотек новых территорий РФ. Всего на данный момент собрано 3098 книг, данные книги были отсортированы и 17 августа были отправлены в новые территории.



Помимо участия в региональных проектах, дети принимали участие и во всероссийских конкурсах и отборах. Таким образом дети из Бурятии посетили форум «Амур» в г. Хабаровск, конкурс «Большая Перемена», «Университетскую смену» в Сибирском федеральном университете г. Красноярск. Также ребята отправятся на всероссийский форум лидеров ученического самоуправления (6+) в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан». В рамках отбора на дополнительную общеразвивающую программу «Орден мужества» команда «Патриотов Закамны, «Соболь» (Бичурский район), «Русичи» (Кабанский район) отправятся в ВДЦ «Океан» в сентябре этого года.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, деятельность РДДМ «Движение первых» соответствует целям и задачам федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».



