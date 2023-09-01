«Хотите, чтобы в 12 лет рожали?»: Жители Бурятии испугались секспросвета в школах

Возмущённых родителей заверили, что предмета с сомнительным названием в учебных заведениях не будет





Недавно в соцсетях поползли слухи, что в школах Бурятии скоро якобы появится новый предмет под названием «Секспросвет». Жители республики бурно возмущаются по этому поводу в официальной группе Минобрнауки РБ во «ВКонтакте» – не хотят никакого полового воспитания в стенах СОШ.- Подобные уроки приводят к ранним половым связям, росту изнасилований и ЗППП (.) Или хотите, чтобы школьницы в 12 лет вам рожали? Вопрос полового воспитания целиком должен лежать на родителях, – отметила одна из посетительниц группы.Чиновникам даже пригрозили обращением в прокуратуру и следственный комитет, чтобы там проверили «методички».- Как собираются решать вопрос с повышением рождаемости с помощью секспросвета в школах? Хотят, чтобы подростки повышали её? – задалась вопросом ещё одна участница сообщества.- Где можно ознакомиться с методиками? Где обсуждение с родителями? И зачем поднимать рождаемость среди подростков? – поинтересовалась другая.Приводят наши земляки и конкретные примеры.- Что включает в себя программа повышения рождаемости – в частности, подпрограмма по сохранению репродуктивного здоровья школьников? Что за «Я расту, развиваюсь, взрослею для девочек/ мальчиков»? Что за проект реализуется в школе в Сотниково под видом кружка «Экология человека»? Почему под видом кружка учителя собираются заниматься секспросветом с девочками с 12 лет? – пишет ещё одна жительница республики. – Родительская общественность против уроков полового воспитания в школах. Это должны преподавать на занятиях по биологии в рамках программы – и не более. Всё остальное – повышение интереса детей к теме, ранняя сексуализация и растление нравственности.Возмущённых родителей поспешили успокоить в республиканском министерстве образования и науки.- Информация о введении в систему общего образования Бурятии некоего предмета под сомнительным названием «Секспросвет» является фейком. Ни в планах Минобрнауки РБ, ни тем более – министерства просвещения РФ этого не было и не будет, – заявили в ведомстве.Возможно, тревогу забили из-за публикаций в федеральных СМИ. На днях издание «Ведомости» сообщило: власти разработали программы повышения рождаемости, цель которых – помочь 16 регионам вылезти из демографической ямы. В списке – Свердловская, Брянская, Калужская, Челябинская, Воронежская, Орловская, Ульяновская, Курская, Тюменская, Ярославская и Тверская области, Пермский, Красноярский и Алтайский край, а также Бурятия и Ханты-Мансийский автономный округ.Меры, которые должны содействовать росту рождаемости, разделили на несколько блоков. В их числе – и информационный. Он нацелен на образовательные мероприятия – консультации школьников и женщин. В планах также – запустить программы «повышения сексуальной грамотности и осознанности».