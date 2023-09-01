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В Бурятии сборщикам кедрового ореха напомнили правила нахождения в погранзоне

В Бурятии сборщикам кедрового ореха напомнили правила нахождения в погранзоне
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для этого нужно получить пропуск и разрешение

С 12 сентября в республике начнётся сезон заготовки кедрового ореха. В пограничном управлении ФСБ России по Бурятии напомнили о необходимости своевременно оформить пропуск для въезда (прохода) в пограничную зону и разрешение на осуществление хозяйственной, промысловой и другой деятельности.

Согласно статье 17 федерального закона «О государственной границе РФ», пропуск в погранзону осуществляется по документам, удостоверяющим личность, индивидуальным и коллективным пропускам, которые пограничные органы выдают на основании личных заявлений.

Для ведения какой-либо деятельности в пределах пятикилометровой полосы вдоль границы необходимо специальное разрешение. В остальной части пограничной зоны она осуществляется только с письменного уведомления пограничного органа.

Со всеми вопросами о заполнении заявлений можно обратиться к специалистам оформления и выдачи пропусков пограничного управления ФСБ России по Бурятии в будние дни с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), а в пятницу (предпраздничные дни) – с 10:00 до 15:30 по телефону 8 (3012) 45-10-46.

Срок оформления разрешительных документов для граждан России – до 15-ти, для иностранцев и лиц без гражданства – до 30 рабочих дней. Кроме того, для жителей Бурятии разрешения могут действовать три года, для остальных – не более года.
пограничное управление кедровый орех

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