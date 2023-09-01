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В прибрежном районе Бурятии подкорректируют график работы парома

В прибрежном районе Бурятии подкорректируют график работы парома
Общество,  Фото:vk.com/burregionavtodor
Об этом попросили сами местные жители

Жители Прибайкальского района Бурятии попросили изменить время отправления парома в посёлке Татаурово. Как выяснилось, те, кто приезжает из Улан-Удэ, порой не успевают на последний рейс в 18:00.

Сельчане попросили сдвинуть его на 5-10 минут. Этот вопрос пообещали рассмотреть.

- Учитывая пожелания пассажиров отложить на 10 минут время отправления парома, руководство ГКУ «Бурятрегионавтодор» рассмотрит возможность изменения расписания, – приводят ответ Минтранса РБ в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Всего в Бурятии четыре паромных переправы. Это Усть-Чикойская на автодороге Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе, Татауровская через Селенгу на региональной трассе Татаурово – Острог и Лесовозная через эту же реку. Две последних находятся в Прибайкальском районе. А четвёртая – Усть-Муйская – расположена на реке Муя. 
Паромные переправы

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