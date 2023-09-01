Селенга в Улан-Удэ стремительно снижается

За сутки она опустилась ещё на 8 сантиметров

Селенга в столице Бурятии продолжает отступать. По данным на 1 сентября, она опустилась ещё на 8 сантиметров – до 169, а Уда – на 4, до 200.Уровень воды в Байкале остался прежним – 457,10 метра по тихоокеанской системе высот. Главный приток озера в Новоселенгинске сейчас выше поймы на 5, а в Кабанске – на 16 сантиметров. Река Баргузин в Баргузине вышла на неё на 71 см.Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для Селенги считается 330 сантиметров, для Уды – 400. Для выхода обеих рек на пойму их уровень должен составлять 230.