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В Бурятии выпустили на волю спасённую на дороге уточку

В Бурятии выпустили на волю спасённую на дороге уточку
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Пара пенсионеров выходила ослабшую крякву

В Бурятии выпустили в дикую природу спасённую несколько месяцев назад крякву. Эту трогательную историю в своём телеграм-канале рассказала руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.

Два месяца назад семейная пара Михаил Георгиевич и Ирина Ивановна Кашкарёвы из села Кома Прибайкальского района нашла маленького слабого утёнка прямо на автодороге около села Засухино. Сердобольные супруги решили взять малышку к себе, ведь на дороге птичку могли задавить машины.


Это оказалась самка кряквы. Кряква — самая крупная и распространённая дикая утка, является предком домашних уток. Неравнодушная и добрая семейная пара ухаживала за птицей два месяца – ловили ей кузнечиков, собирали водоросли в пищу. Назвали утку Чивчивом.



- В итоге уточка выросла, окрепла и мы (Бурприроднадзор и государственный инспектор БУ «Бурприрода» Виталий Тутаев) выпустили её в естественную среду обитания. Выпуск состоялся в особо охраняемой природной территории регионального значения Прибайкальском заказнике, на озере Колок. Здесь запрещена охота, проводятся рейды государственных инспекторов, и утку никто не подстрелит. Кряква хорошо села на воду, она прибилась к своим сородичам на озере Колок и улетит осенью в тёплые края зимовать, - поделилась Марина Дамдинова.



Она напоминала, что дикое животное или птица должны находиться в своей естественной среде обитания. Если вы нашли дикое животное или птицу, и они нуждаются в помощи, то необходимо сообщить в Бурприроднадзор. Специалисты определят лечение или временное проживание согласно ситуации.

В завершение она поблагодарила неравнодушных сельчан за содействие в сохранении животного мира Бурятии. 


птицы Бурприроднадзор

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