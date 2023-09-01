В Бурятии выпустили на волю спасённую на дороге уточку

















Она напоминала, что дикое животное или птица должны находиться в своей естественной среде обитания. Если вы нашли дикое животное или птицу, и они нуждаются в помощи, то необходимо сообщить в Бурприроднадзор. Специалисты определят лечение или временное проживание согласно ситуации.



В завершение она поблагодарила неравнодушных сельчан за содействие в сохранении животного мира Бурятии.











В Бурятии выпустили в дикую природу спасённую несколько месяцев назад крякву. Эту трогательную историю в своём телеграм-канале рассказала руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.Два месяца назад семейная пара Михаил Георгиевич и Ирина Ивановна Кашкарёвы из села Кома Прибайкальского района нашла маленького слабого утёнка прямо на автодороге около села Засухино. Сердобольные супруги решили взять малышку к себе, ведь на дороге птичку могли задавить машины.Это оказалась самка кряквы. Кряква — самая крупная и распространённая дикая утка, является предком домашних уток. Неравнодушная и добрая семейная пара ухаживала за птицей два месяца – ловили ей кузнечиков, собирали водоросли в пищу. Назвали утку Чивчивом.- В итоге уточка выросла, окрепла и мы (Бурприроднадзор и государственный инспектор БУ «Бурприрода» Виталий Тутаев) выпустили её в естественную среду обитания. Выпуск состоялся в особо охраняемой природной территории регионального значения Прибайкальском заказнике, на озере Колок. Здесь запрещена охота, проводятся рейды государственных инспекторов, и утку никто не подстрелит. Кряква хорошо села на воду, она прибилась к своим сородичам на озере Колок и улетит осенью в тёплые края зимовать, - поделилась Марина Дамдинова.