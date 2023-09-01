У него осталось трое детей
41-летний Владимир Байнзуров из Бурятии погиб во время специальной военной операции на Украине. Его жизнь оборвалась 6 августа при выполнении боевых задач, рассказали в группе «Еравна-инфо.24/7».
Владимир Родился 5 октября 1981 в селе Поперечное Еравнинского района. До девятого класса учился в местной средней школе, затем перевёлся в Усть-Эгитуйскую.
Окончив школу, поступил в Бурятский колледж статистики, экономики и информационных технологий и выучился там на юриста. В 1999-ом ушёл в армию. Во время службы его направляли в Чечню.
Наш земляк жил с семьёй в Улан-Удэ. Работал он в одной из торговых групп. На СВО Владимир отправился в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.
Байнзуров был ответственным и трудолюбивым человеком, хорошим сыном, братом, мужем и отцом. У него остались мать, супруга, трое детей, сестра и двое братьев, один из которых сейчас находится на спецоперации.
На СВО погиб 41-летний мобилизованный из Бурятии
Общество, Фото:
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