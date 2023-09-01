Состоялась рабочая встреча с руководством пекарни
Улан-удэнскую исправительную колонию №7 с рабочим визитом посетила снабженец ООО «Хлебушек» Марина Пономарева.
Врио начальника Евгений Михайлов и заместитель начальника учреждения Чингис Мангутов в ходе рабочей встречи ознакомили гостя с каталогом продукции, выпускаемой швейным производством.
- Стороны обсудили вопросы взаимодействия в части пошива рукавиц для пекарей и рабочих костюмов, в которых имеется потребность до 200 рукавиц в месяц и порядка 60 костюмов пекарей в квартал, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
По итогам рабочей встречи достигнута договорённость о направлении коммерческих предложений согласно техническому заданию и заключении контрактов.
В Улан-Удэ осуждённые сошьют костюмы для пекарей
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