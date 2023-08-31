В Улан-Удэ скоро закончат латать дыры на дорогах

Ямочный ремонт в городе завершается



В столице Бурятии подходит к концу ямочный ремонт. С начала дорожного сезона в порядок привели 386 участков общей площадью в 17 300 квадратных метров. Кроме того, на городских дорогах залили 10 километров швов.



- Основной ремонт мы завершили. Сейчас продолжаем работы за счёт дополнительного финансирования, – рассказал директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин.



Дыры на улицах латают струйно-инъекционным методом, с помощью заливки швов и «горячим асфальтом». Сейчас работы ведутся на улицах Воровского, Борсоева, Боевая и на проезде в микрорайон Новый Зелёный. В этом году в Улан-Удэ заделают ямы на площади в 25 300 «квадратов».

