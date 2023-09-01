01 сентября

31 августа

Популярное

В двух сёлах Бурятии рядом с Байкалом мутят воду

В двух сёлах Бурятии рядом с Байкалом мутят воду
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Местные жители заявили, что не могут пить её и даже использовать для стирки

Неделю назад жители двух сёл Кабанского района – Творогово и Шигаево – пожаловались на качество воды из-под крана. Фото с ней выложили в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». На первом снимке – ещё прозрачная жидкость, налитая в стакан, на втором – уже потемневшая и мутная. Разница между фотографиями – час.

- Уже пять лет сотрудники районной администрации обещают нам на сходах чистую питьевую воду, но обещание так и остаётся обещанием. Конец лета и никаких движений нет, – заявили сельчане. – Такую воду пьют более 90% жителей многоквартирных домов. Умываются и стирают в ней. Только представьте, как это вредно для здоровья, какой цвет потом у вещей, а про белые и говорить не нужно – большинство их просто не покупают.

За такую воду ещё и приходится платить.

- Хотелось бы узнать, когда, в конце концов, закончится это безобразие? – поинтересовались люди. – Сколько можно терпеть такое издевательство? Становится всё хуже и хуже. Сейчас выход один – чтобы нас услышали.

«Байкал-Daily» сделал запрос в республиканское управление Роспотребнадзора. Там заявили, что никаких жалоб от жителей Творогово и Шигаево на неудовлетворительное качество питьевой воды не поступало. Ведомство не проверяло МУП «Исток», которое отвечает за водоснабжение в сёлах. Связано это с ограничениями на проведение контрольно-надзорных мероприятий, прописанными в федеральном законе № 248 от 31 июля 2020 года («О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ) и в постановлении российского правительства № 336 от 10 марта 2022-го («Об особенностях организации и осуществления государственного надзора и муниципального контроля»).

Однако специалисты отслеживают качество питьевой воды в рамках социально-гигиенического мониторинга, в том числе – в Кабанском районе. Как выяснилось, в ушедшем 2022-ом и в первой половине 2023-го оно не соответствовало требованиям СанПиН по «мутности» и «цветности». Властями сельского поселения «Твороговское», районной администрации и руководству МУП тогда направили уведомления об ухудшении воды и потребовали принять меры.

Кроме того, 8 июня 2022-го районный суд обязал кабанскую администрацию организовать для жителей Творогово подвод воды надлежащего качества, соответствующей всем требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, и в достаточных объёмах. Проверку Роспотребнадзор может провести только если соответствующее обращение направят сами жители или органы власти. Постов в соцсетях для этого, как выяснилось, недостаточно.

Сельчанам посоветовали адресовать вопросы о качестве воды райадминистрации, поскольку за качество водоснабжения отвечают муниципальные власти, а для перерасчёта обратиться  в республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора (Госстройжилнадзор). 
вода водоснабжение жалобы Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Детский сад в Улан-Удэ получил статус федеральной инновационной площадки
Детский сад в Улан-Удэ получил статус федеральной инновационной площадки
Общество, 31.08.2023
Здесь будет проводиться инновационная работа по различным направлениям дошкольного образования
Иркутск примет всероссийский чемпионат среди вальщиков леса
Иркутск примет всероссийский чемпионат среди вальщиков леса
Общество, 31.08.2023
Чемпионат проводится в канун профессионального праздника работников лесопромышленного комплекса
В Забайкалье бездомные собаки пожизненно будут содержаться в приютах
В Забайкалье бездомные собаки пожизненно будут содержаться в приютах
Общество, 31.08.2023
Соответствующее поручение дал губернатор края  
В Улан-Удэ открылась выставка «Женское лицо Победы»,
В Улан-Удэ открылась выставка «Женское лицо Победы»,
Общество, 31.08.2023
Её можно посмотреть в филиале госфонда «Защитники Отечества» 
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в дартс
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в дартс
Общество, 31.08.2023
Игроки совершали по три броска
В Бурятии из леса в туристическом месте вывезли более 50 мешков мусора
В Бурятии из леса в туристическом месте вывезли более 50 мешков мусора
Общество, 31.08.2023
Люди выкидывают всё – от пакетов до подгузников 
В Забайкалье выпустили об истории края
В Забайкалье выпустили об истории края
Общество, 31.08.2023
В свет вышла первая серия мультфильма «Загадочная Даурия»
На севере Бурятии детсадовцы выполнили нормы ГТО
На севере Бурятии детсадовцы выполнили нормы ГТО
Общество, 31.08.2023
Дети проявляли упорство и силу воли
Россиянам рассказали о признаках непригодности заграничного паспорта
Россиянам рассказали о признаках непригодности заграничного паспорта
Общество, 31.08.2023
Это повреждённый бланк паспорта, отсутствие места для печатей, испорченное фото, несовпадение фото с внешностью владельца
В Бурятии будущие защитники леса готовятся к республиканскому слёту
В Бурятии будущие защитники леса готовятся к республиканскому слёту
Общество, 31.08.2023
Школьники также изучили основные способы тушения пожаров
В заповеднике в Бурятии засняли на видео двух играющих лисят
В заповеднике в Бурятии засняли на видео двух играющих лисят
Общество, 31.08.2023
«Наслаждаются последним летним днём», - рассказали инспекторы
В Улан-Удэ скоро закончат латать дыры на дорогах
В Улан-Удэ скоро закончат латать дыры на дорогах
Общество, 31.08.2023
Ямочный ремонт в городе завершается
В Улан-Удэ устроили «Бал цветов»
В Улан-Удэ устроили «Бал цветов»
Общество, 31.08.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с ежегодного конкурса цветоводов-любителей
Жителям Бурятии будут выдавать свидетельства о рождении и смерти в МФЦ
Жителям Бурятии будут выдавать свидетельства о рождении и смерти в МФЦ
Общество, 31.08.2023
Заявления там начнут принимать уже с 1 сентября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^