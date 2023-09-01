В двух сёлах Бурятии рядом с Байкалом мутят воду

Местные жители заявили, что не могут пить её и даже использовать для стирки



Неделю назад жители двух сёл Кабанского района – Творогово и Шигаево – пожаловались на качество воды из-под крана. Фото с ней выложили в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». На первом снимке – ещё прозрачная жидкость, налитая в стакан, на втором – уже потемневшая и мутная. Разница между фотографиями – час.



- Уже пять лет сотрудники районной администрации обещают нам на сходах чистую питьевую воду, но обещание так и остаётся обещанием. Конец лета и никаких движений нет, – заявили сельчане. – Такую воду пьют более 90% жителей многоквартирных домов. Умываются и стирают в ней. Только представьте, как это вредно для здоровья, какой цвет потом у вещей, а про белые и говорить не нужно – большинство их просто не покупают.



За такую воду ещё и приходится платить.



- Хотелось бы узнать, когда, в конце концов, закончится это безобразие? – поинтересовались люди. – Сколько можно терпеть такое издевательство? Становится всё хуже и хуже. Сейчас выход один – чтобы нас услышали.



«Байкал-Daily» сделал запрос в республиканское управление Роспотребнадзора. Там заявили, что никаких жалоб от жителей Творогово и Шигаево на неудовлетворительное качество питьевой воды не поступало. Ведомство не проверяло МУП «Исток», которое отвечает за водоснабжение в сёлах. Связано это с ограничениями на проведение контрольно-надзорных мероприятий, прописанными в федеральном законе № 248 от 31 июля 2020 года («О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ) и в постановлении российского правительства № 336 от 10 марта 2022-го («Об особенностях организации и осуществления государственного надзора и муниципального контроля»).



Однако специалисты отслеживают качество питьевой воды в рамках социально-гигиенического мониторинга, в том числе – в Кабанском районе. Как выяснилось, в ушедшем 2022-ом и в первой половине 2023-го оно не соответствовало требованиям СанПиН по «мутности» и «цветности». Властями сельского поселения «Твороговское», районной администрации и руководству МУП тогда направили уведомления об ухудшении воды и потребовали принять меры.



Кроме того, 8 июня 2022-го районный суд обязал кабанскую администрацию организовать для жителей Творогово подвод воды надлежащего качества, соответствующей всем требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, и в достаточных объёмах. Проверку Роспотребнадзор может провести только если соответствующее обращение направят сами жители или органы власти. Постов в соцсетях для этого, как выяснилось, недостаточно.



Сельчанам посоветовали адресовать вопросы о качестве воды райадминистрации, поскольку за качество водоснабжения отвечают муниципальные власти, а для перерасчёта обратиться в республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора (Госстройжилнадзор).

