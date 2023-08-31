31 августа

30 августа

Популярное

Миннауки России начинало сбор документов от молодых учёных на получение жилищных сертификатов

Миннауки России начинало сбор документов от молодых учёных на получение жилищных сертификатов
Общество,  Фото:pixabay.com
Теперь на них могут рассчитывать преподаватели вузов

Министерство науки и высшего образования РФ начало сбор документов от претендентов на получение жилищных сертификатов в 2024 году. С этого года на социальную поддержку, помимо молодых учёных, могут рассчитывать преподаватели вузов и научных организаций, не только подведомственных министерству науки и высшего образования РФ, но и другим федеральным ведомствам, а также правительству РФ.

Выдавать государственные жилищные сертификаты министерство будет с учётом эффективности научной деятельности претендентов. Методика оценки разработана и будет опубликована в ближайшее время.

Согласно правилам, чтобы претендовать на получение сертификата молодой ученый или преподаватель, должен:

– быть гражданином РФ;
– иметь стаж работы в вузе или научной организации не менее 5 лет;
– либо быть кандидатом наук в возрасте до 35 лет включительно, либо доктором наук до 40 лет включительно;
– быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий по месту работы.

В зависимости от региона проживания претендента расчёт стоимости жилищного сертификата производится исходя из размера общей площади жилого помещения в 33 кв. м и средней рыночной стоимости 1 кв. м, утверждённой минстроем России. Полученный сертификат можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту.

ученые жилищный сертификат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Россиянам рассказали о признаках непригодности заграничного паспорта
Россиянам рассказали о признаках непригодности заграничного паспорта
Общество, 31.08.2023
Это повреждённый бланк паспорта, отсутствие места для печатей, испорченное фото, несовпадение фото с внешностью владельца
В Бурятии будущие защитники леса готовятся к республиканскому слёту
В Бурятии будущие защитники леса готовятся к республиканскому слёту
Общество, 31.08.2023
Школьники также изучили основные способы тушения пожаров
В Улан-Удэ скоро закончат латать дыры на дорогах
В Улан-Удэ скоро закончат латать дыры на дорогах
Общество, 31.08.2023
Ямочный ремонт в городе завершается
В Улан-Удэ устроили «Бал цветов»
В Улан-Удэ устроили «Бал цветов»
Общество, 31.08.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с ежегодного конкурса цветоводов-любителей
Жителям Бурятии будут выдавать свидетельства о рождении и смерти в МФЦ
Жителям Бурятии будут выдавать свидетельства о рождении и смерти в МФЦ
Общество, 31.08.2023
Заявления там начнут принимать уже с 1 сентября
Более половины улан-удэнцев поддержали табу на электросамокаты
Более половины улан-удэнцев поддержали табу на электросамокаты
Общество, 31.08.2023
Горожане считают, что их аренду нужно запретить

В Улан-Удэ открыли новый корпус школы №108
В Улан-Удэ открыли новый корпус школы №108
Общество, 31.08.2023
1 сентября школа примет более 700 детей
В Бурятии простятся с 41-летним участником СВО
В Бурятии простятся с 41-летним участником СВО
Общество, 31.08.2023
Содном Доржиев был пенсионером МВД
Туристку, сломавшую ногу в горах Бурятии, эвакуировали на вертолёте
Туристку, сломавшую ногу в горах Бурятии, эвакуировали на вертолёте
Общество, 31.08.2023
Её перевезли в населённый пункт и передали медикам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^