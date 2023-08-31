Миннауки России начинало сбор документов от молодых учёных на получение жилищных сертификатов

Теперь на них могут рассчитывать преподаватели вузов



Министерство науки и высшего образования РФ начало сбор документов от претендентов на получение жилищных сертификатов в 2024 году. С этого года на социальную поддержку, помимо молодых учёных, могут рассчитывать преподаватели вузов и научных организаций, не только подведомственных министерству науки и высшего образования РФ, но и другим федеральным ведомствам, а также правительству РФ.



Выдавать государственные жилищные сертификаты министерство будет с учётом эффективности научной деятельности претендентов. Методика оценки разработана и будет опубликована в ближайшее время.



Согласно правилам, чтобы претендовать на получение сертификата молодой ученый или преподаватель, должен:



– быть гражданином РФ;

– иметь стаж работы в вузе или научной организации не менее 5 лет;

– либо быть кандидатом наук в возрасте до 35 лет включительно, либо доктором наук до 40 лет включительно;

– быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий по месту работы.



В зависимости от региона проживания претендента расчёт стоимости жилищного сертификата производится исходя из размера общей площади жилого помещения в 33 кв. м и средней рыночной стоимости 1 кв. м, утверждённой минстроем России. Полученный сертификат можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту.



