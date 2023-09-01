01 сентября

31 августа

Популярное

Горсовет Улан-Удэ поздравляет с Днём знаний

Горсовет Улан-Удэ поздравляет с Днём знаний
Общество,  Фото:пресс-служба УУГСД
В этом году за парты сядут более 68 000 учащихся

Сегодня, 1 сентября, отмечается День знаний. С праздником горожан и гостей столицы республики поздравил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев. В поздравлении говорится:

«Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября - особая дата для всех нас, потому что праздник наполнен добрыми эмоциями и радостным ожиданием.

Развитие образования является приоритетной задачей, поэтому депутаты Улан-Удэнского городского Совета уделяют этому большое внимание. Ведётся постоянная работа по улучшению материальной базы школ, финансируются мероприятия по детскому отдыху и оздоровлению школьников, организации горячего питания детей. Создаются необходимые условия для получения качественного образования.

Дополнительно на своих округах депутаты горсовета ежегодно помогают родителям в подготовке детей к школе. В этом году за парты сядут свыше 68 000 учащихся, из которых 6754 - первоклассники.

Мы гордимся нашими педагогами, талантливыми школьниками и студентами, которые каждый год добиваются успеха на всероссийских олимпиадах и конкурсах.

Хочу пожелать школьникам, учителям, и родителям крепкого здоровья, уверенности в своих силах и удачи. Желаю интересной и плодотворной учёбы, вдохновения и, конечно, отличных оценок!

С праздником!»
ГорсоветУУ день знаний дети школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Селенга в Улан-Удэ стремительно снижается
Селенга в Улан-Удэ стремительно снижается
Общество, 01.09.2023
За сутки она опустилась ещё на 8 сантиметров

В Улан-Удэ осуждённые сошьют костюмы для пекарей
В Улан-Удэ осуждённые сошьют костюмы для пекарей
Общество, 01.09.2023
Состоялась рабочая встреча с руководством пекарни 
В Бурятии жители бамовского посёлка не заметили благоустройства во дворах
В Бурятии жители бамовского посёлка не заметили благоустройства во дворах
Общество, 01.09.2023
Люди обратили внимание только на поржавевшие урны и облезшие лавочки 
Горсовет Улан-Удэ поздравляет с Днём знаний
Горсовет Улан-Удэ поздравляет с Днём знаний
Общество, 01.09.2023
В этом году за парты сядут более 68 000 учащихся
В Бурятии выпустили на волю спасённую на дороге уточку
В Бурятии выпустили на волю спасённую на дороге уточку
Общество, 01.09.2023
Пара пенсионеров выходила ослабшую крякву
В Забайкалье подешевела гречка и подорожал сахар
В Забайкалье подешевела гречка и подорожал сахар
Общество, 01.09.2023
Увеличение цен обусловлено сезонным спросам  
В двух сёлах Бурятии рядом с Байкалом мутят воду
В двух сёлах Бурятии рядом с Байкалом мутят воду
Общество, 01.09.2023
Местные жители заявили, что не могут пить её и даже использовать для стирки
Первый день осени в Бурятии небывало тёплый
Первый день осени в Бурятии небывало тёплый
Общество, 01.09.2023
Максимальная температура воздуха составит +28 градусов  
Детский сад в Улан-Удэ получил статус федеральной инновационной площадки
Детский сад в Улан-Удэ получил статус федеральной инновационной площадки
Общество, 31.08.2023
Здесь будет проводиться инновационная работа по различным направлениям дошкольного образования
Иркутск примет всероссийский чемпионат среди вальщиков леса
Иркутск примет всероссийский чемпионат среди вальщиков леса
Общество, 31.08.2023
Чемпионат проводится в канун профессионального праздника работников лесопромышленного комплекса
В Забайкалье бездомные собаки пожизненно будут содержаться в приютах
В Забайкалье бездомные собаки пожизненно будут содержаться в приютах
Общество, 31.08.2023
Соответствующее поручение дал губернатор края  
В Улан-Удэ открылась выставка «Женское лицо Победы»,
В Улан-Удэ открылась выставка «Женское лицо Победы»,
Общество, 31.08.2023
Её можно посмотреть в филиале госфонда «Защитники Отечества» 
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в дартс
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в дартс
Общество, 31.08.2023
Игроки совершали по три броска

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^