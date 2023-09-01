Горсовет Улан-Удэ поздравляет с Днём знаний

В этом году за парты сядут более 68 000 учащихся



Сегодня, 1 сентября, отмечается День знаний. С праздником горожан и гостей столицы республики поздравил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев. В поздравлении говорится:



«Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!



Первое сентября - особая дата для всех нас, потому что праздник наполнен добрыми эмоциями и радостным ожиданием.



Развитие образования является приоритетной задачей, поэтому депутаты Улан-Удэнского городского Совета уделяют этому большое внимание. Ведётся постоянная работа по улучшению материальной базы школ, финансируются мероприятия по детскому отдыху и оздоровлению школьников, организации горячего питания детей. Создаются необходимые условия для получения качественного образования.



Дополнительно на своих округах депутаты горсовета ежегодно помогают родителям в подготовке детей к школе. В этом году за парты сядут свыше 68 000 учащихся, из которых 6754 - первоклассники.



Мы гордимся нашими педагогами, талантливыми школьниками и студентами, которые каждый год добиваются успеха на всероссийских олимпиадах и конкурсах.



Хочу пожелать школьникам, учителям, и родителям крепкого здоровья, уверенности в своих силах и удачи. Желаю интересной и плодотворной учёбы, вдохновения и, конечно, отличных оценок!



С праздником!»