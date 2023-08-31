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Учёные из Бурятии презентуют на ВЭФ технологию по ранозаживлению

Учёные из Бурятии презентуют на ВЭФ технологию по ранозаживлению
Общество, 
Аналогов ей нет нигде в мире

Во Владивостоке на выставке «Улица Дальнего Востока» представители бурятской компании расскажут об искусственной коже. Выставка начнёт свою работу в рамках Восточного экономического форума (6+) на острове Русский с 10 по 13 сентября.

«Искусственной кожей» условно называют раневое покрытие, которое создано на основе коллаген-ламининовой матрицы с применением инновационных клеточных технологий.

- Его можно использовать для местного лечения ожогов II-III степеней, язв и ранений, буллёзном эпидермолизе и различных видах пузырчатки. Заживление с применением этого материала проходит в 1,5-2 раза быстрее, при этом раневое покрытие полностью рассасывается в ране, долго хранится и недорогое в производстве. Сейчас мы на этапе регистрации, планируем в следующем году начать реализацию. Аналогов ей нет нигде в мире, поэтому думаем, что наша искусственная кожа будет интересна посетителям выставки, - рассказал научный руководитель проекта Юрий Балханов.

Бурятия готовит свою экспозицию, где будут представлены достижения промышленных предприятий, работы художников, ремесленников, а также обширная культурная программа.
ученые

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