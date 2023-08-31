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В Улан-Удэ перед 1 сентября устроили облаву на бродячих собак

В Улан-Удэ перед 1 сентября устроили облаву на бродячих собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их отлавливают возле школ и детсадов

Перед новым учебным годом в столице Бурятии усилили работу по поимке безнадзорных животных. В каждом районе городе – Октябрьском, Советском и Железнодорожном – работают несколько служб отлова. Всего же задействовали 11 бригад.

В первую очередь собак отлавливают возле школ и детских садов и по пути к образовательным учреждениям. Заодно проверяют и ограждения около них, чтобы безнадзорные псы не пробрались на территорию. За три недели удалось поймать 200 четвероногих.

На классных часах в День знаний детям и их родителям объяснят, как вести себя при встрече с собаками. По словам главы комитета городского хозяйства Сергея Гашева, жалоб на животных за год стало меньше вдвое. Число таких обращений сократилось с 3913 до 1985. Чаще на людей кидаются псы, у которых есть хозяева. Всего зафиксировали 95 таких случаев.

- Это 56% от общего числа нападений. С начала года на владельцев составили 603 протокола за нарушение порядка выгула животных, отсутствие у них регистрации и допущение нападения на людей, – подчеркнул Сергей Гашев.

Общая сумма штрафов превысила миллион рублей. Улан-удэнцев призвали держать своих питомцев на привязи и не позволять им провожать детей до школы, чтобы обезопасить других учеников.

С начала года в столице республики провели 35 «собачьих» рейдов и изловили 3725 четвероногих. За это время проверяющие обошли 4288 домовладений, выдали нарушителям 459 требований о явке для составления протоколов и оформили 82.
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