Жителям Бурятии будут выдавать свидетельства о рождении и смерти в МФЦ

Заявления там начнут принимать уже с 1 сентября
Для получения свидетельства о рождении ребёнка потребуются медицинский документ о его рождении, паспорта родителей и свидетельство о браке между ними. Для регистрации смерти понадобится медсвидетельство о смерти и паспорт покойного. Услуги предоставляются по фактическому месту обращения – то есть где проживает человек неважно.
Как сообщал «Байкал-Daily», на апрельской сессии депутаты Народного Хурала предыдущего созыва приняли законопроект о возложении полномочий ЗАГСов по государственной регистрации рождения и смерти на многофункциональные центры (МФЦ). Эти услуги решили сделать доступнее для населения – такая возможность прописана в пункте 2.2 статьи 4 федерального закона № 143 года («Об актах гражданского состояния») от 15 ноября 1997 года.
Кроме того, сотрудники учреждения смогут передавать паспорта умерших в МВД. Ещё одна новая функция – передача на хранение в ЗАГС составленных на бумажном носителе записей актов гражданского состояния, а также документов, послуживших основаниями для государственной регистрации рождения и смерти. Исключение – случаи, когда появление ребёнка на свет регистрируется одновременно с фактом установлением отцовства.
Если МФЦ будет проводить эту работу ненадлежащим образом, то может лишиться новых полномочий. Список многофункциональных центров, которые возьмут на себя функции ЗАГСов, определило правительство Бурятии.
- В 2023 году реализацию полномочий на государственную регистрацию рождения и смерти планируется осуществлять в трёх филиалах МФЦ, которые находятся Улан-Удэ, – подчеркнул тогда руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов, выступивший докладчиком по вопросу.
Это нововведение потребует затрат из республиканского бюджета. На закупку, настройку и подключение специализированных программно-аппаратных комплексов потребуется 526 500 рублей.
Если МФЦ будет проводить эту работу ненадлежащим образом, то может лишиться новых полномочий. Список многофункциональных центров, которые возьмут на себя функции ЗАГСов, определило правительство Бурятии.
- В 2023 году реализацию полномочий на государственную регистрацию рождения и смерти планируется осуществлять в трёх филиалах МФЦ, которые находятся Улан-Удэ, – подчеркнул тогда руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов, выступивший докладчиком по вопросу.
Это нововведение потребует затрат из республиканского бюджета. На закупку, настройку и подключение специализированных программно-аппаратных комплексов потребуется 526 500 рублей.