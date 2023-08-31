Жителям Бурятии будут выдавать свидетельства о рождении и смерти в МФЦ

Заявления там начнут принимать уже с 1 сентября









Как сообщал «Байкал-Daily» , на апрельской сессии депутаты Народного Хурала предыдущего созыва приняли законопроект о возложении полномочий ЗАГСов по государственной регистрации рождения и смерти на многофункциональные центры (МФЦ). Эти услуги решили сделать доступнее для населения – такая возможность прописана в пункте 2.2 статьи 4 федерального закона № 143 года («Об актах гражданского состояния») от 15 ноября 1997 года.





Кроме того, сотрудники учреждения смогут передавать паспорта умерших в МВД. Ещё одна новая функция – передача на хранение в ЗАГС составленных на бумажном носителе записей актов гражданского состояния, а также документов, послуживших основаниями для государственной регистрации рождения и смерти. Исключение – случаи, когда появление ребёнка на свет регистрируется одновременно с фактом установлением отцовства.



Если МФЦ будет проводить эту работу ненадлежащим образом, то может лишиться новых полномочий. Список многофункциональных центров, которые возьмут на себя функции ЗАГСов, определило правительство Бурятии.



- В 2023 году реализацию полномочий на государственную регистрацию рождения и смерти планируется осуществлять в трёх филиалах МФЦ, которые находятся Улан-Удэ, – подчеркнул тогда руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов, выступивший докладчиком по вопросу.



Это нововведение потребует затрат из республиканского бюджета. На закупку, настройку и подключение специализированных программно-аппаратных комплексов потребуется 526 500 рублей.

С 1 сентября во всех трёх филиалах МФЦ в Улан-Удэ станут доступны услуги по государственной регистрации рождения и смерти. Об этом сообщили в официальном telegram-канале многофункционального центра.Для получения свидетельства о рождении ребёнка потребуются медицинский документ о его рождении, паспорта родителей и свидетельство о браке между ними. Для регистрации смерти понадобится медсвидетельство о смерти и паспорт покойного. Услуги предоставляются по фактическому месту обращения – то есть где проживает человек неважно.