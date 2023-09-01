Госавтоинспекция Бурятии встретилась активистами дома молодёжи

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Автоинспекторы напомнили дорожные правила



В Гусиноозерске сотрудники Госавтоинспекции встретились с активистами межпоселенческого дома молодёжи «Селенга». Темой беседы с молодыми людьми стали вопросы безопасности дорожного движения.



Автоинспекторы рассказали о проблемах дорожно-транспортного травматизма и складывающейся ситуации на дорогах района и республики. Стражи порядка рассказали, что, зачастую, жертвами дорожных аварий становятся именно молодые и активные граждане.



- Для молодёжи характерно пренебрежение правилами, неоправданные риски. Однако такие факторы на дороге могут повлечь за собой печальные последствия. Поэтому важно быть примером законопослушного участия в дорожном движении, - отметили сотрудники Госавтоинспекции.



Участники встречи согласились, что культура на дорогах зависит от каждого человека, и личная ответственность может внести большой вклад в формирование грамотной модели поведения на дорогах. Активисты волонтёрского движения выразили поддержку в вопросах пропаганды законопослушного участия в дорожном движении, сообщает Госавтоинспекция Бурятии.

