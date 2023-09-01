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Госавтоинспекция Бурятии встретилась активистами дома молодёжи

Госавтоинспекция Бурятии встретилась активистами дома молодёжи
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоинспекторы напомнили дорожные правила

В Гусиноозерске сотрудники Госавтоинспекции встретились с активистами межпоселенческого дома молодёжи «Селенга». Темой беседы с молодыми людьми стали вопросы безопасности дорожного движения.

Автоинспекторы рассказали о проблемах дорожно-транспортного травматизма и складывающейся ситуации на дорогах района и республики. Стражи порядка рассказали, что, зачастую, жертвами дорожных аварий становятся именно молодые и активные граждане.

- Для молодёжи характерно пренебрежение правилами, неоправданные риски. Однако такие факторы на дороге могут повлечь за собой печальные последствия. Поэтому важно быть примером законопослушного участия в дорожном движении, - отметили сотрудники Госавтоинспекции.

Участники встречи согласились, что культура на дорогах зависит от каждого человека, и личная ответственность может внести большой вклад в формирование грамотной модели поведения на дорогах. Активисты волонтёрского движения выразили поддержку в вопросах пропаганды законопослушного участия в дорожном движении, сообщает Госавтоинспекция Бурятии. 
ГИБДД молодежь

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