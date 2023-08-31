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Пожарные ещё из одного района Бурятии потребовали повышения зарплаты

Пожарные ещё из одного района Бурятии потребовали повышения зарплаты
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Они получают всего по 24 тысячи в месяц

Следом за пожарными из Заиграевского и Курумканского районов к властям обратились их коллеги из Прибайкальского. Видео, которое записали огнеборцы, появилось в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Сотрудники ПЧ № 38 8-го Прибайкальского отряда ГПС Бурятии из села Турунтаево призвали повысить им зарплаты. Сегодня сотрудники части получают всего от 22 до 24 тысяч рублей.

 
Огнеборцы обратили внимание, что обещанное накануне повышение жалованье с января 2024-го ещё в феврале анонсировал президент РФ Владимир Путин.

- Личный состав государственной противопожарной службы просит увеличить заработную плату, как это сделали в соседнем Забайкальском крае после обращения к Владимиру Путину в 2021 году, – рассказали они. – В нашей части большая текучка кадров, а район выезда подразделения – около ста километров. Мы обеспечиваем безопасность в 18 населённых пунктах и, помимо того, что тушим бытовые пожары, выезжаем также для тушения палов травы и мусора, помощи населению, на ДТП, проводим аварийно-спасательные работы.

Увеличение зарплат поможет привлечь и удержать профессиональных пожарных. Если жалованье не соответствует среднему в отрасли или даже ниже него, это может привести к уходу специалистов и дефициту кадров, добавили сотрудники ПЧ.

- Пожарные выполняют очень ответственную и опасную работу, поскольку рискуют своей жизнью, чтобы защитить людей и имущество. Так почему наша профессия потеряла значимость? Почему огнеборцы в свои выходные, когда нужно отдыхать и набираться сил перед следующей сменой, вынуждены искать дополнительный заработок, чтобы обеспечить своим семьи? – недоумевают работники части.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что вопрос с повышением зарплат уже решён – их увеличат с 1 января на 18%, как минимум до 34 600 рублей.

- Объявили об этом ещё 4 июля на встрече с населением. И это повышение касается всех пожарных частей во всех районах – с учётом районных коэффициентов, – написал руководитель региона в своём telegram-канале.

Начальнику пожарной охраны сделают прибавку ещё на 10% – до 38 тысяч.

- С пожарными машинами есть вопрос, но за последнее время для ПЧ в населённых пунктах за счёт республиканского бюджета приобрели 17 новых, 36 капитально отремонтировали с заменой двигателей и насосов, а 12 закупили для лесопожарных подразделений, которые тоже привлекаются к тушению в том числе ландшафтных возгораний, – отметил глава.
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