Пожарные ещё из одного района Бурятии потребовали повышения зарплаты





Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что вопрос с повышением зарплат уже решён – их увеличат с 1 января на 18%, как минимум до 34 600 рублей.



- Объявили об этом ещё 4 июля на встрече с населением. И это повышение касается всех пожарных частей во всех районах – с учётом районных коэффициентов, – написал руководитель региона в своём telegram-канале.



Начальнику пожарной охраны сделают прибавку ещё на 10% – до 38 тысяч.



- С пожарными машинами есть вопрос, но за последнее время для ПЧ в населённых пунктах за счёт республиканского бюджета приобрели 17 новых, 36 капитально отремонтировали с заменой двигателей и насосов, а 12 закупили для лесопожарных подразделений, которые тоже привлекаются к тушению в том числе ландшафтных возгораний, – отметил глава.