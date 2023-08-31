В Бурятии простятся с 41-летним участником СВО

Содном Доржиев был пенсионером МВД



В посёлке Заиграево в Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации Доржиевым Содномом Цырендашиевичем. Об этом «Байкал-Daily» сообщили его близкие.



Содном Цырендашиевич родился 17 декабря 1981 года в Заиграево. В 2000 окончил Заиграевскую среднюю школу. После прошёл срочную службу в Хабаровске.



С февраля 2003 года по август 2018 года служил в ОМВД по Заиграевскому району, в изоляторе временного содержания.



В 2008 и 2010 году выезжал на Северный Кавказ, был участником боевых действий, ветеран боевых действий с 2010 года. Награждён медалями за службу. С августа 2018 года - пенсионер МВД.



С 2018 года по 2023 года работал на АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский».



В апреле 2023 года заключил контракт с войсковой частью. Старший сержант Содном Доржиев погиб 21 августа.



У него осталось трое несовершеннолетних детей.



Прощальный митинг состоится в понедельник, 4 сентября, на площади посёлка Заиграево.



