В Бурятии простятся с 41-летним участником СВО

Содном Доржиев был пенсионером МВД
В посёлке Заиграево в Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации Доржиевым Содномом Цырендашиевичем. Об этом «Байкал-Daily» сообщили его близкие.
Содном Цырендашиевич родился 17 декабря 1981 года в Заиграево. В 2000 окончил Заиграевскую среднюю школу. После прошёл срочную службу в Хабаровске.
С февраля 2003 года по август 2018 года служил в ОМВД по Заиграевскому району, в изоляторе временного содержания.
В 2008 и 2010 году выезжал на Северный Кавказ, был участником боевых действий, ветеран боевых действий с 2010 года. Награждён медалями за службу. С августа 2018 года - пенсионер МВД.
С 2018 года по 2023 года работал на АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский».
В апреле 2023 года заключил контракт с войсковой частью. Старший сержант Содном Доржиев погиб 21 августа.
У него осталось трое несовершеннолетних детей.
Прощальный митинг состоится в понедельник, 4 сентября, на площади посёлка Заиграево.
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