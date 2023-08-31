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Туристку, сломавшую ногу в горах Бурятии, эвакуировали на вертолёте

Туристку, сломавшую ногу в горах Бурятии, эвакуировали на вертолёте
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Её перевезли в населённый пункт и передали медикам

Утром 31 августа в Тункинский район из соседнего Иркутска вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту. Сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) вместе с коллегами из МЧС эвакуировали 36-летнюю женщину, которая накануне сломала ногу в горах. На неё упал валун.

Женщину переместили в воздушное судно, а после доставили в посёлок Боково в соседней Иркутской области и передали врачам скорой помощи.

Спасательная операция завершилась в 12:35. Представители БРПСС вместе со спутниками иркутянки пешком отправились в посёлок Аршан.

Как сообщал «Байкал-Daily», женщина отправилась в горы в составе незарегистрированной тургруппы из трёх человек. Вместе с ней были ещё двое мужчин. Троица решила подняться на пик Дружбы и развернулась лагерь в 8 километрах от посёлка Аршан.

В какой-то момент на ногу туристке упал валун. Она получила перелом и больше не смогла передвигаться самостоятельно.

Спасатели были на месте в 15:15. Они осмотрели пострадавшую. Оказалось, что у женщины открытый перелом левой голени обеих костей – малоберцовой и большеберцовой.

Сотрудники БРППС наложили на травмированную конечность шину и с помощью носилок и страховки начали эвакуацию иркутянки по сложной скалистой местности. К 17:00 30 августа спасатели вместе с пострадавшей и её спутниками добрались до открытой местности, где мог сесть вертолёт. Там они организовали лагерь и остались на ночлег.
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