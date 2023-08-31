Туристку, сломавшую ногу в горах Бурятии, эвакуировали на вертолёте





Как сообщал «Байкал-Daily», женщина отправилась в горы в составе незарегистрированной тургруппы из трёх человек. Вместе с ней были ещё двое мужчин. Троица решила подняться на пик Дружбы и развернулась лагерь в 8 километрах от посёлка Аршан.