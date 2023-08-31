В Бурятии будущие защитники леса готовятся к республиканскому слёту

Школьники также изучили основные способы тушения пожаров
Кабанское лесничество совместно с АУ РБ Кабанский лесхоз провели подготовку школьного лесничества «Зелёный патруль» к участию в юбилейном слёте школьных лесничеств Бурятии 2023 года.
Детям объяснили, как проводить таксацию лесов. Ребят научили пользоваться соответствующими приборами и инструментами, а также подробно рассказали, как остановить огонь, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
- Школьники изучили основные способы тушения пожаров. После чего сами попробовали ликвидировать импровизированное возгорание. Такие мероприятия не только положительно сказываются на кругозоре учеников, формируют экологическую культуру у ребят, но и помогают повысить престиж лесных профессий, - отметил участковый лесничий Алексей Иванов.
Подобные занятия проводятся с детьми на постоянной основе.
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