В Бурятии будущие защитники леса готовятся к республиканскому слёту

Школьники также изучили основные способы тушения пожаров



Кабанское лесничество совместно с АУ РБ Кабанский лесхоз провели подготовку школьного лесничества «Зелёный патруль» к участию в юбилейном слёте школьных лесничеств Бурятии 2023 года.



Детям объяснили, как проводить таксацию лесов. Ребят научили пользоваться соответствующими приборами и инструментами, а также подробно рассказали, как остановить огонь, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



- Школьники изучили основные способы тушения пожаров. После чего сами попробовали ликвидировать импровизированное возгорание. Такие мероприятия не только положительно сказываются на кругозоре учеников, формируют экологическую культуру у ребят, но и помогают повысить престиж лесных профессий, - отметил участковый лесничий Алексей Иванов.



Подобные занятия проводятся с детьми на постоянной основе.

