В Бурятию нагрянет бабье лето

В начале сентября в республике пообещали 27-градусную жару
Аномально тёплую погоду обещают и в некоторых других регионах Дальнего Востока, а также Сибири и Северо-Западного федерального округа. Так, в соседней Иркутской области воздух в эти дни прогреется до +31 градуса, в Забайкалье – до +22, +27.
Бабье лето, которое заглядывает в Россию в сентябре, за согласно народному календарю, делится на «молодое» (до 11 сентября) и «старое» (с 14-го по 21-ое). По нему можно узнать, каким будет весь сезон и даже предстоящая зима.
Ранее бурятские синоптики дали краткий прогноз на первый осенний месяц в республике. Согласно ему, средняя температура воздуха в сентябре окажется примерно такой же, как в предыдущие годы. Лишь по северному Прибайкалью будет на один градус теплее, чем обычно. Осадков в большинстве районов выпадет около среднего многолетнего количества, местами – чуть больше.
А вот в Гидрометцентре РФ сообщили, что среднемесячная температура воздуха в Бурятии будет ниже, чем обычно. В дневное время – максимум от +13 до +16 градусов, а ночами и вовсе ожидаются заморозки – до -6.