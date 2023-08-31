В Бурятию нагрянет бабье лето

В начале сентября в республике пообещали 27-градусную жару











Ранее бурятские синоптики дали краткий прогноз на первый осенний месяц в республике. Согласно ему, средняя температура воздуха в сентябре окажется примерно такой же, как в предыдущие годы. Лишь по северному Прибайкалью будет на один градус теплее, чем обычно. Осадков в большинстве районов выпадет около среднего многолетнего количества, местами – чуть больше.







А вот в Гидрометцентре РФ сообщили , что среднемесячная температура воздуха в Бурятии будет ниже, чем обычно. В дневное время – максимум от +13 до +16 градусов, а ночами и вовсе ожидаются заморозки – до -6.

В первые дни осени жителей Бурятии ждёт небольшое лето. Как заявил накануне ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с 30 августа по 3 сентября столбик термометра в республике будет держаться на отметке в +24, +27 градусов. Это на 7°С выше нормы.Аномально тёплую погоду обещают и в некоторых других регионах Дальнего Востока, а также Сибири и Северо-Западного федерального округа. Так, в соседней Иркутской области воздух в эти дни прогреется до +31 градуса, в Забайкалье – до +22, +27.Бабье лето, которое заглядывает в Россию в сентябре, за согласно народному календарю, делится на «молодое» (до 11 сентября) и «старое» (с 14-го по 21-ое). По нему можно узнать, каким будет весь сезон и даже предстоящая зима.