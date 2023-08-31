31 августа

30 августа

Популярное

В Бурятию нагрянет бабье лето

В Бурятию нагрянет бабье лето
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В начале сентября в республике пообещали 27-градусную жару

В первые дни осени жителей Бурятии ждёт небольшое лето. Как заявил накануне ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с 30 августа по 3 сентября столбик термометра в республике будет держаться на отметке в +24, +27 градусов. Это на 7°С выше нормы.

Аномально тёплую погоду обещают и в некоторых других регионах Дальнего Востока, а также Сибири и Северо-Западного федерального округа. Так, в соседней Иркутской области воздух в эти дни прогреется до +31 градуса, в Забайкалье – до +22, +27.

Бабье лето, которое заглядывает в Россию в сентябре, за согласно народному календарю, делится на «молодое» (до 11 сентября) и «старое» (с 14-го по 21-ое). По нему можно узнать, каким будет весь сезон и даже предстоящая зима.

Ранее бурятские синоптики дали краткий прогноз на первый осенний месяц в республике. Согласно ему, средняя температура воздуха в сентябре окажется примерно такой же, как в предыдущие годы. Лишь по северному Прибайкалью будет на один градус теплее, чем обычно. Осадков в большинстве районов выпадет около среднего многолетнего количества, местами – чуть больше.

А вот в Гидрометцентре РФ сообщили, что среднемесячная температура воздуха в Бурятии будет ниже, чем обычно. В дневное время – максимум от +13 до +16 градусов, а ночами и вовсе ожидаются заморозки – до -6. 
погода прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятию нагрянет бабье лето
В Бурятию нагрянет бабье лето
Общество, 31.08.2023
В начале сентября в республике пообещали 27-градусную жару
В Улан-Удэ в честь 1 сентября устроят лазерное шоу
В Улан-Удэ в честь 1 сентября устроят лазерное шоу
Общество, 31.08.2023
Его покажут в самом центре города

В Бурятии открыли ещё один отремонтированный дом культуры
В Бурятии открыли ещё один отремонтированный дом культуры
Общество, 31.08.2023
Здание впервые отремонтировали с 1966 года
В Бурятии жителей села возмутило внезапное исчезновение лавочек
В Бурятии жителей села возмутило внезапное исчезновение лавочек
Общество, 31.08.2023
Власти пообещали вернуть их на место сразу после ремонта
Жителей Бурятии припугнули скорым наступлением сезона ОРВИ
Жителей Бурятии припугнули скорым наступлением сезона ОРВИ
Общество, 31.08.2023
Год назад она активизировалась раньше обычного
На севере Бурятии отремонтируют мост на 53 с лишним миллиона
На севере Бурятии отремонтируют мост на 53 с лишним миллиона
Общество, 31.08.2023
Переправа через реку Полувананда появилась почти 40 лет назад
В Бурятии сотрудники прокуратуры помогли детям собраться в школу
В Бурятии сотрудники прокуратуры помогли детям собраться в школу
Общество, 31.08.2023
Они приняли участие в ежегодной благотворительной акции  
В Бурятии двух 9-летних девочек едва не забрали в исправительный центр из-за мобильников
В Бурятии двух 9-летних девочек едва не забрали в исправительный центр из-за мобильников
Общество, 31.08.2023
Школьниц хотели поместить к малолетним правонарушителям
Учреждения культуры Бурятии призывают побороться за звание лучших в стране
Учреждения культуры Бурятии призывают побороться за звание лучших в стране
Общество, 31.08.2023
Конкурс определит лидеров среди театров, музеев, домов культуры, библиотек
В Бурятии прокуратура добилась установки 44 дорожных знаков у школ и детсадов
В Бурятии прокуратура добилась установки 44 дорожных знаков у школ и детсадов
Общество, 31.08.2023
Глава Хоринского района получил представление прокуратуры
В Улан-Удэ предотвратили радиационную и биологическую угрозу
В Улан-Удэ предотвратили радиационную и биологическую угрозу
Общество, 31.08.2023
В столице Бурятии состоялись масштабные учения
Селенга в столице Бурятии опустилась ещё на 8 сантиметров
Селенга в столице Бурятии опустилась ещё на 8 сантиметров
Общество, 31.08.2023
Главный приток Байкала стремительно падает

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^