В Бурятии открыли ещё один отремонтированный дом культуры



















В улусе Хамней Закаменского района Бурятии открыли после ремонта сельский дом культуры.На праздник собрались работники и руководители всех учреждений культуры района и местные жителей. Для них провели экскурсию по отремонтированному зданию, сообщили в минкультуры Бурятии.Сегодня в Хамнее проживают почти 700 человек. Село находится в живописной местности, в 52 км от города Закаменск и в 360 км от Улан-Удэ.Здание дома культуры на 130 посадочных мест было введено в эксплуатацию ещё в 1966 году. За это долгое время здание впервые капитально отремонтировали.- Модернизация клуба проводился в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая, как и национальный проект «Культура» помогает обновлять учреждения культуры. На эти цели из федерального, республиканского и местного бюджетов было выделено почти 30 млн рублей, - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.На выделенные средства произведён капитальный ремонт здания: ремонт полов, стен, отмостки, крыльца, кровли, здания котельной, отопления и пожарной сигнализации. А также установлены двери, подвесные потолки, окна, козырек над крыльцом, проведены электромонтажные работы.На базе Хамнейского дома культуры действуют восемь культурно-досуговых формирований, в них занимаются 235 участников. Жители села Хамней активно принимают участие в конкурсах и фестивалях районного и республиканского уровня.- Приятно будет работать в отремонтированном здании с крепкой крышей. Это настоящий подарок для жителей нашего сельского поселения, да и района в целом! Капитальный ремонт здания позволит повысить качество доступности услуг, увеличит посещаемость, а артисты получат возможность работать в комфортных специализированных условиях, - подчеркнула директор Хамнейского дома культуры Виктория Бутина.В 2023 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая отвечает целям и задачам национального проекта «Культура», инициированного президентом России, в Бурятии ремонтируют шесть домов культуры и две библиотеки.