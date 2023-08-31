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В Улан-Удэ в честь 1 сентября устроят лазерное шоу

В Улан-Удэ в честь 1 сентября устроят лазерное шоу
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Его покажут в самом центре города

В пятницу, 1 сентября, жителей бурятской столицы ждёт новое тематическое лазерное шоу, которое устроят в День знаний на площади Советов. Об этом сообщили в МБУ «Горсвет», подведомственном комитету городского хозяйства.

Шоу «развернётся» на зданиях, расположенных напротив памятника Ленину. Оно состоится в 21:00 и в 21:30, а в субботу, 2-го числа, повторится в это же время.

Различные тематические изображения на фасадах в честь различных праздников и дат создают с помощью светодиодных проекторов, установленных на крыше городской администрации. Световое оборудование Улан-Удэ ещё в 2021 году подарила федеральная подрядная организация.


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шоу День знаний

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