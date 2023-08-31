На севере Бурятии детсадовцы выполнили нормы ГТО

Дети проявляли упорство и силу воли
Воспитанники детского сада «Серебряное копытце» в городе Северобайкальск выполнили нормы ГТО, сообщили администрации города.
Дошкольники из группы «Смешарики» детского сада под руководством инструкторов по физической культуре и спорта Елены Хацкевич и Марины Валуевой выполнили тестовые нормативы первой возрастной ступени комплекса ГТО: прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 30 секунд); наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье.
- Выполнение нормативов ГТО для ребят – это событие! Маленькие спортсмены боролись, проявляя упорство и силу воли. Несмотря на строгие требования, все они успешно справились с испытаниями, - поделилась Марина Валуева.
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Дети проявляли упорство и силу воли
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