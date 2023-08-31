Детский сад в Улан-Удэ получил статус федеральной инновационной площадки

Здесь будет проводиться инновационная работа по различным направлениям дошкольного образования
Улан-удэнский детский сад №96 «Калинка» получил статус федеральной инновационной площадки, сообщили в комитете по образованию.
- Детский сад по результатам конкурса получил статус ФИП по пространственному моделированию под руководством С. В. Плахотникова на базе всероссийской общественной организации «Воспитатели России», которая выиграла президентский грант. Будет проводиться инновационная работа по различным направлениям дошкольного образования, - пояснили в комитете.
В конкурсе на участие в федеральной инновационной площадке принимали участие детские сады России, которые ведут активную работу по методике «Пространственное моделирование» и делятся своим опытом в соцсетях. География садов, которые прошли обучение методике, активно используют конструктор «Бабашки» и делятся своими методическими наработками в соцсетях, широка — более 25 регионов.
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