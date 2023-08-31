Соответствующее поручение дал губернатор края
Краевая ветеринарная служба по поручению губернатора Забайкалья Александра Осипова внесла изменения в нормативные документы: теперь вновь отловленные бездомные собаки будут находиться на пожизненном содержании в приютах. Об этом рассказал руководитель краевой ветслужбы Андрей Лим в интервью ГТРК «Чита».
- Внесены изменения в порядок организации приютов. Для экономии региональных средств возможен возврат небольших неагрессивных животных - не более 25 сантиметров, - объяснил Андрей Лим.
Глава ведомства обратился к жителям региона и призвал не бросать собак после дачного сезона и напомнил о действующих требованиях по содержанию и выгулу животных. Владельцам необходимо выгуливать собак только на поводке и в наморднике. Если правила нарушаются, то любой неравнодушный гражданин может обратиться в районную администрацию. После того, как установят адрес и личность нарушителя, ему грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье бездомные собаки пожизненно будут содержаться в приютах
Общество, Фото:
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