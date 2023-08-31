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В Бурятии двух 9-летних девочек едва не забрали в исправительный центр из-за мобильников

В Бурятии двух 9-летних девочек едва не забрали в исправительный центр из-за мобильников
Общество,  Фото:pixabay.com
Школьниц хотели поместить к малолетним правонарушителям

Двух юных жительниц Бурятии чуть не отправили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Об этом рассказала в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в РБ Наталья Ганькина.

Как выяснилось, девятилетние девочки взяли два чужих мобильника, чтобы поиграть в игры. Хозяйки дома в это время не было. Телефоны владелице вернули в тот же день.

Уголовное дело против школьниц возбуждать не стали, поскольку они не достигли возраста уголовной ответственности. Обе ранее не состояли на профилактическом учёте и сделали выводы из этой истории. В учебном заведении они характеризуются положительно.

Девочек хотели поместить в исправительное учреждение. Детский омбудсмен в своём заключении по делу выступила против.

- Считаю, что в этом случае взрослые должны усилить контроль за детьми, объяснить им, что можно делать, а за что могут привлечение к ответственности, – написала Наталья Ганькина во «ВКонтакте». – Уверена, что исправление поведения возможно без направления в центр временного содержания.

В итоге школьниц оставили в семьях – суд учёл мнение уполномоченного при вынесении решения. Оно ещё не вступило в законную силу. Подобная история произошла в Бурятии в мае. Тогда 12-летнюю девочку тоже хотели закрыть в учреждении из-за кражи сотового и в ситуацию пришлось вмешаться омбудсмену. 
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