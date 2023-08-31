Главный приток Байкала стремительно падает
Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться. К концу лета она опустилась ещё на 8 сантиметров – до 177, а Уда – на 4, до 205.
Уровень воды в Байкале составляет 457,10 метра по тихоокеанской системе высот (за последние сутки +1 см). В Новоселенгинске Селенга сейчас выше поймы на 10, в Кабанске – на 22 сантиметра. Река Баргузин в Баргузине вышла на неё на 65 см.
Селенга в столице Бурятии опустилась ещё на 8 сантиметров
Общество, Фото:
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