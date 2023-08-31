Аэропорт Улан-Удэ стал запасным аэродромом для рейсов в Иркутск

В областном центре Приангарья 31 августа туман

Аэропорт «Байкал» сегодня работает запасным для рейсов, следующих в Иркутск, об этом сообщил утром 31 августа гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Он отметил, что Иркутск не принимает самолёты по метеоусловиям.

«Туманы осенью бывают часто, - написал Гармаев в своём телеграм-канале. - Страхуем друг друга. Ждём улучшения погоды».

Параллельно, по его словам, «идёт обслуживание регулярных рейсов, прибывающих/вылетающих из Улан-Удэ».

По данным табло аэропорта Иркутска, задержан и отправлен на запасной пока один рейс из Москвы («Уральские авиалинии»). Из областного центра Приангарья не может вылететь самолёт в Бодайбо.