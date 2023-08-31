S7 увеличит количество рейсов Улан-Удэ – Новосибирск до трёх в сутки

В 2023 году выполняется два рейса

В 2024 году авиакомпания S7 Airlines планирует увеличить количество полётов по маршруту Новосибирск - Улан-Удэ - Новосибирск до трёх в сутки. Об этом 31 августа сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

По его словам, речь идёт о рейсах по летнему расписанию. Он отметил, что «региональные хабы играют всё более важную роль в маршрутной сети нашей страны»:

- Увеличивается количество рейсов и доля пассажиров, использующих стыковочные рейсы через региональные хабы. Для Улан-Удэ сейчас крупнейший региональный авиационный хаб - аэропорт Толмачево (Новосибирск - ред.).

Летом 2023 года S7 выполняет по маршруту Новосибирск – Улан-Удэ – Новосибирск два рейса. Это ночной на Embraer 190 (78 мест) и утренний на Airbus или Boeing (от 170 мест).

- Более половины пассажиров на этих рейсах – транзитные, использующие Толмачево, как аэропорт стыковки своих рейсов по России и за рубеж, - отмечал ранее Гармаев

За семь месяцев 2023 года на этом направлении перевезено 70 823 пассажира. Это почти на 22 процента больше, чем за тот же период предыдущего года.

- S7 продолжает развивать свой основной региональный хаб - Новосибирск, а наши пассажиры получают ещё больше возможностей для полётов,- считает гендиректор аэропорта Улан-Удэ.

Кстати, из московского аэропорта Домодедово S7 летает по 45 направлениям. Из Толмачёва их гораздо больше - 71. Дмитрий Гармаев сообщил, что билеты на «разлёт» по разным направлениям из аэропорта Новосибирска в 2024 году уже в продаже.

