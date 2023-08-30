Полицейские советуют грибникам быть бдительнее и не ходить в тайгу
Вечером 29 августа в районе деревни Табук Черемховского района Иркутской области медведь вышел к людям.
- На место выезжали сотрудники полиции. Они опросили местных жителей, которые отметили, что видели медведя в том же районе и за несколько дней до случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Этим летом медведь в Черемховском районе уже произошло нападение медведя на человека. Как сообщал «Байкал-Daily», житель села Онот подплыл на своей лодке к берегу, где на него напал хищник. Мужчина получил травмы средней степени тяжести.
Сейчас сезон сбора грибов. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при походе в лес, а по возможности – избегать походов в тайгу.
В Иркутской области медведь вышел к людям
Общество, Фото:
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