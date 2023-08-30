Все желающие смогут дрессировать там своих питомцев
В центре бурятской столицы оборудовали площадку для выгула собак. Теперь погулять и побегать с четвероногими друзьями можно на берегу Селенги, сообщили в горсовете Улан-Удэ.
Площадка появилась в районе улицы Водопроводная, где в прошлом году обустроили спортивный комплекс. Территория огорожена. Там есть несколько тренажёров для дрессировки четвероногих.
В центре Улан-Удэ появились тренажёры для собак
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