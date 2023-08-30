В центре Улан-Удэ появились тренажёры для собак

В центре бурятской столицы оборудовали площадку для выгула собак. Теперь погулять и побегать с четвероногими друзьями можно на берегу Селенги, сообщили в горсовете Улан-Удэ.Площадка появилась в районе улицы Водопроводная, где в прошлом году обустроили спортивный комплекс. Территория огорожена. Там есть несколько тренажёров для дрессировки четвероногих.