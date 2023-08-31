Максимальная температура воздуха составит +29 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 августа по республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +18,+23.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +26,+28.
Последний день августа в Бурятии будет тёплым
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