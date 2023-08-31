Не все успевали приехать в фонд в рабочие дни
Бурятский филиал госфонда «Защитники Отечества» теперь работает и в выходные дни, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.
- Многие работающие члены семей участников СВО не успевали приехать в фонд в рабочие дни, поэтому мы приняли решение работать и в выходные, - рассказала руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Бурятии Ольга Лоцман.
Фонд занимается помощью военнослужащим, вернувшимся из зоны проведения СВО и их семьям, а также членам семей погибших бойцов.
Сотрудники оказывают содействие в получении ветеранами всех полагающихся мер поддержки, включая переобучение и трудоустройство.
Теперь фонд работает ежедневно с 09:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00.
Фонд «Защитники Отечества» в Улан-Удэ теперь работает в выходные
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