В пригороде Улан-Удэ проведут праздник здорового образа жизни

Мероприятие состоится в Поселье



4 сентября в селе Поселье пройдёт акция «За здоровый образ жизни». В ней примут участие специалисты Иволгинской районной больницы, инструкторы по физической культуре и спорту местного отделения общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых», сообщает администрация Иволгинского района Бурятии.



С 8:00 до 15:00 во врачебной амбулатории жители Поселья смогут пройти бесплатно медицинские обследования. Будет возможность сдать кровь, сделать маммографию, флюорографию, пройти ЭКГ, сделать спирографию, измерить внутриглазное давление.



Также они смогут посетить эндокринолога, невролога, терапевта, педиатра, акушера.



С 10:00 на улице Сельская возле МФЦ начнётся спортивно-развлекательная программа: открытие новой спортивной площадки - в рамках федеральной программы «1000 дворов», концерт, игры, «Весёлые старты».



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