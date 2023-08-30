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В Улан-Удэ суду пришлось вмешаться для спасения жизни ребёнка

В Улан-Удэ суду пришлось вмешаться для спасения жизни ребёнка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители никак не хотели подписывать разрешение на операцию

Вопиющий случай произошёл на днях в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) в Улан-Удэ. Под угрозой была жизнь девятилетнего ребёнка: ему требовалась срочная операция, но родители категорически отказывались давать согласие. Чтобы спасти мальчика, понадобилось решение суда.

Девятилетний мальчик поступил в приёмное отделение детской больницы 28 августа в 19:05. У него была высокая температура и сильные боли в животе. Ребёнка госпитализировали под динамическое наблюдение вместе с мамой.

- В 21:00 и в 23:00 ребёнок был осмотрен дежурным врачом-хирургом. Динамика состояния не вызывала сомнений – выставлен клинический диагноз «острый аппендицит», который являлся показанием для экстренного оперативного лечения. Несмотря на ухудшающееся самочувствие ребёнка, мать отказывалась подписывать согласие на медицинское, оперативное вмешательство и анестезиологическое пособие своему сыну, ссылаясь на возможную аллергическую реакцию, - рассказали в детской республиканской клинической больнице.

Врачи разъяснили, что операция будет проведена малотравматичным методом: воспалённый аппендикс удалят через три небольших прокола в брюшной стенке. Но мать категорически отказывалась давать разрешение на операцию.

Той же ночью ребёнка осмотрели дважды – в 02:00 и 05:30. Боли в животе усиливались, а состояние всё ухудшалось.

Врачи уговаривали маму как могли, объясняя, что если операции не будет, возникнет опасный для жизни перитонит, а затем сепсис, от чего ребёнок может умереть. Но мать всё отказывалась.

На следующий день, 29 августа, в 11:30 врачи провели повторный коллегиальный осмотр. В 12:30 и 13:30 медики вместе с юристом беседовали не только с матерью, но и с отцом. Однако родители стояли на своём, и разрешение всё не удавалось получить. А состояние ребёнка ухудшалось.

Врачи оказались перед выбором: в ущерб здоровью ребёнка следовать служебным инструкциям или же действовать решительно. В итоге был подан иск в суд.

- Детской республиканской клинической больнице пришлось срочно обратиться с иском в суд Октябрьского района с требованием непрепятствования медицинскому вмешательству в отношении несовершеннолетнего ребёнка К. в интересах его здоровья и жизни, - рассказали в больнице.

Суд удовлетворил заявление ДРКБ, и сразу после получения решения суда мальчику провели операцию, спася его жизни. Никакой аллергической реакции на наркоз, чего так боялись родители, не произошло.

Сейчас мальчик лежит в отделении хирургии в удовлетворительном состоянии.

- К сожалению, в данном случае родители проявили безответственность, затянули время для оказания необходимой медицинской помощи, подвергнув своего ребёнка риску возникновения жизнеугрожающих осложнений, - отметили в детской больнице. 
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