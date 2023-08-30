В Улан-Удэ стало опасно купаться ещё в одном месте

Горожанам посоветовали не купаться возле Тулунжи
Качество воды в Уде, Селенге и в карьере возле микрорайона Тулунжа не соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора.
Жителей бурятской столицы предупредили: купаться там опасно – впрочем, как и отдыхать и заниматься спортом на берегу.
В конце июня стало известно
, что в пробах воды, взятых из Селенги, выявили превышение гигиенических нормативов по содержанию обобщённых колиформных бактерий (в 8,6 раз) и кишечной палочки (в 6,8 раза) Речь о месте сброса сточных вод с левобережных очистных сооружений МУП «Водоканал» в пригородном селе Сотниково. Предприятию тогда поручили провести все необходимые санитарно-эпидемиологические профилактические мероприятия.
А в образцах, отобранных из карьера в микрорайоне Загорск, и вовсе обнаружили яйца аскариды.
- Это свидетельствуют об антропогенном загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний, – пояснили в администрации Улан-Удэ.
Горожан призвали воздержаться от купания в реке и карьере, отдыха возле них и занятий спортом. И, конечно, нельзя брать оттуда воду для питья и сельскохозяйственных нужд.
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