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Михаил Асташов из Бурятии побил мировой рекорд

Михаил Асташов из Бурятии побил мировой рекорд
Общество, 
Михаил Асташов завоевал золото чемпионата России

Уроженец Бурятии, двукратный чемпион Паралимпиады Михаил Асташов успешно стартовал на чемпионате России по велоспорту на треке среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

- На дистанции спринт с места на 1000 метров Михаил не только завоевал золотую медаль с результатом 01:10.15, но при этом установил новый мировой рекорд, - сообщил министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Отметим, в большинстве видов спорта международные рекорды засчитываются только на международных же соревнованиях. Результаты национальных первенств и внутренних турниров не учитываются.

 
Чемпионат России по велоспорту проходит в рамках Летних игр Паралимпийцев. Порядка 80 спортсменов из 13 регионов страны в течение трёх соревновательных дней разыграют 13 комплектов медалей в дисциплинах: гонка на время 500 и 1000 метров, индивидуальная гонка преследования от 3000 до 4000 метров, скретч гонка от 10 км до 15 км и командный спринт.

Михаил Асташов регулярно собирает медали на турнирах самых различных уровней. Как сообщал «Байкал-Daily», только в июне он завоевал две золотые медали на чемпионате России по велоспорту на шоссе.

На Паралимпийских играх в Токио Михаил Асташов стал дважды чемпионом в велодисциплинах. Первую медаль он завоевал в гонке преследования на дистанции 3000 метров. В финале он на целый круг опередил канадца. При этом в предварительных заездах он установил новый мировой рекорд. Вторую золотую медаль Михаил выиграл в шоссейной гонке с раздельным стартом.

Своим примером Михаил Асташов, родившийся без рук и ног, доказывает, что человек в силу своих дерзаний может покорить любые вершины.


спорт чемпионат России велоспорт

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