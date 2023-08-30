Михаил Асташов из Бурятии побил мировой рекорд







Чемпионат России по велоспорту проходит в рамках Летних игр Паралимпийцев. Порядка 80 спортсменов из 13 регионов страны в течение трёх соревновательных дней разыграют 13 комплектов медалей в дисциплинах: гонка на время 500 и 1000 метров, индивидуальная гонка преследования от 3000 до 4000 метров, скретч гонка от 10 км до 15 км и командный спринт.



Михаил Асташов регулярно собирает медали на турнирах самых различных уровней. Как сообщал «Байкал-Daily», только в июне он Чемпионат России по велоспорту проходит в рамках Летних игр Паралимпийцев. Порядка 80 спортсменов из 13 регионов страны в течение трёх соревновательных дней разыграют 13 комплектов медалей в дисциплинах: гонка на время 500 и 1000 метров, индивидуальная гонка преследования от 3000 до 4000 метров, скретч гонка от 10 км до 15 км и командный спринт.Михаил Асташов регулярно собирает медали на турнирах самых различных уровней. Как сообщал «Байкал-Daily», только в июне он завоевал две золотые медали на чемпионате России по велоспорту на шоссе.



На Паралимпийских играх в Токио Михаил Асташов стал дважды чемпионом в велодисциплинах. Первую медаль он



Своим примером Михаил Асташов, родившийся без рук и ног, доказывает, что человек в силу своих дерзаний может покорить любые вершины.





На Паралимпийских играх в Токио Михаил Асташов стал дважды чемпионом в велодисциплинах. Первую медаль он завоевал в гонке преследования на дистанции 3000 метров . В финале он на целый круг опередил канадца. При этом в предварительных заездах он установил новый мировой рекорд. Вторую золотую медаль Михаил выиграл в шоссейной гонке с раздельным стартом Своим примером Михаил Асташов, родившийся без рук и ног, доказывает, что человек в силу своих дерзаний может покорить любые вершины.

Уроженец Бурятии, двукратный чемпион Паралимпиады Михаил Асташов успешно стартовал на чемпионате России по велоспорту на треке среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.- На дистанции спринт с места на 1000 метров Михаил не только завоевал золотую медаль с результатом 01:10.15, но при этом установил новый мировой рекорд, - сообщил министр спорта Бурятии Иван Козырев.Отметим, в большинстве видов спорта международные рекорды засчитываются только на международных же соревнованиях. Результаты национальных первенств и внутренних турниров не учитываются.