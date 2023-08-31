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В райцентре в Бурятии разгромили несколько детских площадок

В райцентре в Бурятии разгромили несколько детских площадок
Общество,  Фото:администрация СП «Сосново-Озёрское»
В игровых зонах напакостили несовершеннолетние

В еравнинском селе Сосново-Озёрское наследили малолетние вандалы. На официальной странице администрации сельского поселения во «ВКонтакте» разместили фото с разгромленными детскими площадками. Почти в каждой игровой зоне – помимо той, что построил ТОС «СХТ» – всё выбито, сломано, раскурочено, отрезано и выдрано.





Вскрылось это при плановом осмотре площадок. Повсюду к тому же валяется мусор. Теперь сломанные элементы и оборудование придётся демонтировать – восстановлению они не подлежат.

Местных жителей призвали следить за своими детьми. Именно несовершеннолетних заподозрили в вандализме. 






- Администрация и ТОСы стараются обеспечить им комфортное место для отдыха, игр и общения, а взамен  получают такое пренебрежительное отношение к имуществу. Уважаемые родители, убедительно просим провести беседы с детьми о бережном отношении к чужому труду, – отметили в сельской администрации. 

Власти добавили: такими темпами на площадках скоро совсем ничего не останется. «А потом будете причитать, что детям играть негде, ничего нет», – добавили в администрации. 
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