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Москва дала Бурятии 49 миллионов на борьбу с мусором

Москва дала Бурятии 49 миллионов на борьбу с мусором
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В прибрежном районе республики ликвидируют сразу 10 стихийных свалок

Бурятия получила от Москвы многомиллионную субсидию на борьбу со стихийными свалками. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.

- Продолжаем делать Байкальскую природную территорию чище. Из федерального бюджета нам выделили почти 49 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, – написал руководитель региона в своём telegram-канале.

Благодаря этой субсидии уберут сразу 10 свалок в прибрежном Кабанском районе на общей площади около 23 гектаров. В конце июня стало известно, что Бурятия и соседнее Приангарье получат из федеральной казны софинансирование на ликвидацию нелегальных мусорных полигонов. Речь о сумме в 53 миллиона 41 тысячу и 49 миллионов 939 тысяч рублей. Итого – 102 миллиона 980 тысяч.

Средства направят в рамках федерального проекта по сохранению Байкала, входящего в нацпроект «Экология». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликовали тогда на официальном сайте правительства РФ.

- С помощью федеральных средств в Иркутской области будет ликвидировано семь свалок общей площадью более 28 тысяч квадратных метров, а в Бурятии – 12 на площади свыше 219 тысяч кв. м. Это позволит сократить объём загрязнений, попадающих в озеро вместе со сточными водами, и сохранить его уникальную экосистему, – говорилось в распоряжении.

мусор свалки Байкал

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