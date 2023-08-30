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В Бурятии заасфальтировали подъезд к Онохою

В Бурятии заасфальтировали подъезд к Онохою
Общество,  Фото:из архива
Раньше дорога была гравийной

В Заиграевском районе Бурятии завершили укладку асфальта на подъезде от автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита к посёлку Онохой. Протяженность ремонтируемого участка – 1,5 км, сообщили в минтрансе республики.

В первую очередь дорога стала комфортной для жителей Старого Онохоя, которые часто ездят в Онохой, так как там находятся больница, торговые центры, детские сады и школа. Из Старого Онохоя детей увозит и привозит школьный автобус, и если раньше этот участок был гравийным, то теперь дорогу полностью заасфальтировали и ездить по ней стало комфортнее.

- Наш район на протяжении нескольких лет успешно участвует в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». На носу новый учебный год. Теперь в школу будет намного удобнее и безопаснее ездить. Кроме того, на всем протяжении дороги устроили тротуары – это также обезопасит пешеходов. Раньше тротуаров не было, автомобили проезжая несли за собой облако пыли, проезжая часть была узкой, границ не было видно. Сейчас такой проблемы нет, - рассказали в инфраструктурном центре-службе заказчика АМО «Заиграевский район».

Сейчас подрядчик приступил к устройству водоотвода, затем планирует начать работы по монтажу электроосвещения.

- На соответствие ГОСТам проверку в лаборатории проходят такие материалы, как щебень, гравий, песок. Также контролируется качество приготовленной асфальтобетонной смеси. После укладки всех слоев асфальта специалисты делают вырубку, которая также проходит испытания в лабораториях ГКУ «Бурятрегионавтодор», - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Ввод объекта, стоимостью более 48 млн рублей, запланирован в сентябре текущего года.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 
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