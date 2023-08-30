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В Улан-Удэ вновь пройдёт «собачий» рейд

В Улан-Удэ вновь пройдёт «собачий» рейд
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Он состоится в микрорайоне Восточный

Завтра, 31 августа, в Улан-Удэ состоится очередной рейд по собакам. На этот раз службы отлова будут работать в микрорайоне Восточный.

Заявки на отлов, сообщения о нарушении правил содержания животных принимаются по телефону: 67-92-92.

С 10:00 до 16:00 по ул. Магистральная, 25/1 вблизи магазина «Мир» можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства своим животным и зарегистрировать их. При регистрации за микрочип животному нужно будет заплатить 355 рублей. 
собаки

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