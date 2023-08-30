В Иркутске лечат истощённого аистёнка











В Иркутскую зоогалерею попал молодой истощённый аист. Одиноко стоящую птицу на обочине дороги обнаружили сотрудники питомника К-9. Они временно поместили ослабленную птицу к себе и вызвали ответственные органы, попутно консультируясь с орнитологом. Затем служба по охране и использованию животного мира привезла бедолагу в Иркутскую зоогалерею.- Аист предельно истощён... Из положенных трёх килограммов в нём едва есть половина. Он, видимо, отбился от своих, так и не успев научиться находить пищу самостоятельно. Голодал долго. Настолько долго, что организм разучился переваривать пищу, исчерпав при этом все ресурсы. Всё, чем его накормили в К-9, он выдал нам в неизменном виде и больше ничего не принимает, - отметили в зоопарке.Состояние птицы оценили как очень тяжёлое.- Прогноз осторожный, угроза жизни реальная. Боремся... Попади он к людям на неделю раньше, шансов было бы гораздо больше, - отметили специалисты.Кроме истощения и большого количества наружных паразитов, травм или повреждений у аистёнка нет.