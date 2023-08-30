30 августа

29 августа

Популярное

В Иркутске лечат истощённого аистёнка

В Иркутске лечат истощённого аистёнка
Общество, 
Организм птицы разучился переваривать пищу

В Иркутскую зоогалерею попал молодой истощённый аист. Одиноко стоящую птицу на обочине дороги обнаружили сотрудники питомника К-9. Они временно поместили ослабленную птицу к себе и вызвали ответственные органы, попутно консультируясь с орнитологом. Затем служба по охране и использованию животного мира привезла бедолагу в Иркутскую зоогалерею.

- Аист предельно истощён... Из положенных трёх килограммов в нём едва есть половина. Он, видимо, отбился от своих, так и не успев научиться находить пищу самостоятельно. Голодал долго. Настолько долго, что организм разучился переваривать пищу, исчерпав при этом все ресурсы. Всё, чем его накормили в К-9, он выдал нам в неизменном виде и больше ничего не принимает, - отметили в зоопарке.

Состояние птицы оценили как очень тяжёлое.

- Прогноз осторожный, угроза жизни реальная. Боремся... Попади он к людям на неделю раньше, шансов было бы гораздо больше, - отметили специалисты.

Кроме истощения и большого количества наружных паразитов, травм или повреждений у аистёнка нет.




Иркутск животные ветеринария

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске лечат истощённого аистёнка
В Иркутске лечат истощённого аистёнка
Общество, 30.08.2023
Организм птицы разучился переваривать пищу
В Улан-Удэ суду пришлось вмешаться для спасения жизни ребёнка
В Улан-Удэ суду пришлось вмешаться для спасения жизни ребёнка
Общество, 30.08.2023
Родители никак не хотели подписывать разрешение на операцию
В Улан-Удэ стало опасно купаться ещё в одном месте
В Улан-Удэ стало опасно купаться ещё в одном месте
Общество, 30.08.2023
Горожанам посоветовали не купаться возле Тулунжи

В Улан-Удэ наконец-то откроют улицу Трубачеева
В Улан-Удэ наконец-то откроют улицу Трубачеева
Общество, 30.08.2023
Привычное движение там возобновится спустя пять с лишним месяцев

В Бурятии студентам из многодетных семей компенсируют обучение в ссузах
В Бурятии студентам из многодетных семей компенсируют обучение в ссузах
Общество, 30.08.2023
При этом на помощь от правительства смогут рассчитывать только некоторые из них

Москва дала Бурятии 49 миллионов на борьбу с мусором
Москва дала Бурятии 49 миллионов на борьбу с мусором
Общество, 30.08.2023
В прибрежном районе республики ликвидируют сразу 10 стихийных свалок

Михаил Асташов из Бурятии побил мировой рекорд
Михаил Асташов из Бурятии побил мировой рекорд
Общество, 30.08.2023
Михаил Асташов завоевал золото чемпионата России
Мегаколонию в Улан-Удэ призвали построить подальше от жилых домов
Мегаколонию в Улан-Удэ призвали построить подальше от жилых домов
Общество, 30.08.2023
Общественники заявили, что на Стеклозаводе и без того перебор со «злачными» местами
В Бурятии заасфальтировали подъезд к Онохою
В Бурятии заасфальтировали подъезд к Онохою
Общество, 30.08.2023
Раньше дорога была гравийной
В Улан-Удэ вновь пройдёт «собачий» рейд
В Улан-Удэ вновь пройдёт «собачий» рейд
Общество, 30.08.2023
Он состоится в микрорайоне Восточный
В Чите полицейские устроили облаву на мигрантов в хостеле
Общество, 30.08.2023
Во время рейда нашли сразу 19 нарушителей
Горячую воду улан-удэнцам подадут до 6 сентября
Горячую воду улан-удэнцам подадут до 6 сентября
Общество, 30.08.2023
Отставание от графика работ по тепломагистрали №3 произошло по нескольким причинам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^